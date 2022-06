BURELLE, Yolande



Le 2 juin 2022 à l'âge de 76 ans, est décédée madame Yolande Burelle, épouse de monsieur Pierre Provost.Outre son époux, elle laisse dans le deuil, ses fils, Sylvain (Francine Jeffrey), Gaetan (Lucie Moreau), Stéphane (Christine Cadoux) et Serge (Nancy Forand), ses 16 petits-enfants, ses 3 arrière-petits-enfants, ses beaux-frères, belles-soeurs, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les proches au :McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 10 juin 2022 de 14h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que samedi dès 9h. Une liturgie suivra en la chapelle du complexe à 11h.