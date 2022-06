VENNE, Roger



À Salaberry-de-Valleyfield, le 29 mai 2022, à l'âge de 95 ans, est décédé M. Roger Venne, époux de feu Mme Gilberte Primeau, résidant de Beauharnois.Il laisse dans le deuil sa nièce Lise, sa petite-nièce Anny et son petit-neveu par alliance Stéphane qui ont été très présents et ont pris soin de lui pendant ces 15 dernières années; sa famille proche: Alain, Marcel (Diane), Nicole (feu Gilles) et Marie-Josée, leurs enfants ainsi que plusieurs autres parents, famille et amis.La famille tient d'ailleurs à remercier chaleureusement le personnel du CHSLD Dr Aimé-Leduc à Valleyfield pour le soutien et les bons soins prodigués.La famille vous accueillera le samedi 18 juin 2022 de 11h30 à 13h30 au317, RUE VICTORIASALABERRY-DE-VALLEYFIELD(450) 373-3636 www.jalarin.comLes funérailles seront célébrées à 14h en l'église St-Clément, 183, chemin St-Louis, Beauharnois. L'inhumation suivra au Cimetière St-Clément, à Beauharnois.