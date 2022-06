THUOT, Mylène



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès subit de Mylène Thuot, à Montréal, le jeudi 26 mai dernier, à l'âge de 38 ans.Elle laisse dans le deuil son conjoint Thomas Andreo, ses parents Lise Bacon et Guy Thuot, ses tantes Nicole Bacon, Colombe Forest, Sylvie Bacon et Lorraine Thuot, Maurice, Audrey et Sandrine Le Tellier ainsi que plusieurs autres parents et amis.Parents et amis sont invités à partager souvenirs et pensées au complexele vendredi 10 juin, de 13h à 17h afin de lui rendre hommage.Puisque Mylène affectionnait particulièrement les animaux, nous suggérons que vos témoignages de sympathie se traduisent par un don à l'une des fondations suivantes : SPCA, Fédération canadienne de la faune ou Fondation de la faune du Québec.