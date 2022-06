MAJEAU, Marcel



À son domicile, le 30 mai 2022, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Marcel Majeau époux de feu Jacqueline Gariépy, demeurant à St-Esprit.Le défunt laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Sylvain Allard), Alain (Nathalie Voyer), Chantal (Erick Jean), Ginette (Bruno Comtois), ses 11 petits-enfants : Maxime, Samuel, Sharlie-Anne, Marc-Antoine, Alexis, Félix, Julien, Xavier, Mathis, Rosalie et Mélodie et leur conjoint(e), ses 4 arrière-petits-enfants; Zack, Eva, Mélya et Isaac, sa compagne des dernières années Fernande Beausoleil et ses enfants Lyne (Claude Coté) et Martin (Sophie Lanoue) et leurs enfants, ses frères et soeurs; Jacques (Lilianne Lamarche), Raymond (Georgine Hervieux), Ginette (Jean-Pierre Dupont) et Gervais, ses belles-soeurs Suzanne Morel, Lise Rhéaume et Marie Leblanc, ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gariépy, neveux et nièces, autres parents et amis.Il sera exposé vendredi le 10 juin de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h et samedi le 11 juin à compter de 9 h, à la résidence de la :105, RUE MONTCALM, ST-ESPRITLes funérailles auront lieu en l'église de St-Esprit samedi le 11 juin à 11 h.Gaston Pothel, 450-839-3450