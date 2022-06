VILLENEUVE, Micheline



Le 23 mai 2022, à l'âge de 80 ans est décédée Micheline Villeneuve.Elle laisse dans le deuil ses filles Nathalie et Barbara, son gendre Luc, ses petits-enfants Samuel et Mégan, ses petits-enfants de coeur Hugo (Karine) et David (Karine), ses 5 arrière-petits-enfants, ses belles-soeurs Madeleine et Ginette, son filleul Stéphane, ses neveux, nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 12 août 2022 de 19h à 22h ainsi que le samedi 13 août 2022 de 12h à 15h, suivi d'une cérémonie en la chapelle de :7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QUÉBEC, J4Y 1A2Tél. 450 463-1900Pour ceux qui ne peuvent être présents, nous invitons parents et amis à se joindre sur le site web au www.funeraweb.tv pour assister aux funérailles en direct ou en rediffusion.