HUET, Claude



À Longueuil, le 14 janvier 2022, à l'âge de 80 ans, est décédé Monsieur Claude Huet, conjoint de Madame Claire Binette.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa fille, Marie-Claude, ses soeurs Georgette et Françoise (Allan), ses frères Denis (Nicole) et André (Rollande), sa belle-soeur Lucille, ses neveux et ses nièces.Parents et amis pourront témoigner leurs condoléances et partager leurs souvenirs de Claude avec la famille lors d'une rencontre prévue le samedi 18 juin 2022 entre 13h et 16h. Une cérémonie hommage suivra à compter de 16h en la chapelle du complexe