VERDON, André



À Montréal, le 20 mai 2022 est décédé Monsieur André Verdon, fils de feu Roland Verdon et de feu Béatrice Desjardins.André était Fellow de la Société des actuaires de Chicago, détenteur d'un baccalauréat en sciences de l'administration (Université Laval), d'un baccalauréat es arts (Collège St-Viateur), gagnant à deux reprises d'un troisième prix de la Canadian Life Association pour les examens de la Société des actuaires. Il a exercé sa profession à Montréal, Toronto, dans l'Ouest canadien et en Europe.Il était un homme droit, discret, analytique, pince sans rire et cherchant toujours à comprendre et à apprendre. Il aimait sa famille, les voyages, la musique classique et le jazz (détenteur d'un lauréat en piano). Il a été influencé par le grand Oscar Peterson; son père Roland avait d'ailleurs accompagné Oscar à la batterie au début de sa carrière.Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Thérèse Robillard, ses enfants adorés Pascal (Geneviève Rochette) et Christine (Sevag Bedrossian), ses quatre petits-enfants chéris : Laurie, Nathan, ses deux australiens Alexandre et Olivier. Il laisse également ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, cousin(e)s ainsi que quelques vrais ami(e)s.Ses funérailles ont eu lieu le samedi 4 juin en présence de ses proches.Un merci tout spécial au Dr DiTommaso et à Corinne Boussin du CLSC des Faubourgs pour leur aide et leur empathie ainsi qu'au Dr Karakiewi et Sylvie Ménard du CHUM, au Dr Linda Morotti (médecin de famille) et au Dr Navarrate (clinique "Hope 4 cancer" de Cancun au Mexique).Votre témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Société canadienne du cancer.