BÉNARD, Denis



C'est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Denis Bénard, survenu, subitement à Boucherville, le 26 mai 2022, à l'âge de 80 ans.Fils de feu Cyprien Bénard et feu Gabrielle Robert et frère de feu Robert Bénard, il laisse dans le deuil ses filles Anne-Marie (Guy) et Marjolaine (Frédéric), ses petits-enfants Jonathan (Priscilla), Juliana (Alex), Marc-Étienne et Émilie ainsi que son arrière-petite-fille Adeline.Il laisse aussi dans le deuil sa soeur Alice (feu Robert Gaudet), sa nièce Élaine (André) et ses neveux Martin et Benoit (Caroline), ses petites-nièces, son petit-neveu ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 23 juin 2022, de 13h à 15h30 à laUne cérémonie hommage suivra en la chapelle du même endroit à 15h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à l'Association pulmonaire du Québec.