LEFEBVRE, Suzanne



Le 30 mai 2022, est décédée Mme Suzanne Lefebvre, âgée de 84 ans, à l'Hôpital Ste-Croix de Drummonville. Enseignante, puis travailleuse sociale elle a contribué à l'éducation et au bien-être de sa communauté pendant de nombreuses années.Elle était la fille de feu Jean-Maurice Lefebvre (1907-1983) et de feu Simone Bélisle (1911-2001).Veuve de Georges Desbiens (en deuxième union) et conjointe d'André Sindon (en première union), elle laisse dans le deuil ses trois enfants : Odette Sindon (Alain Chauvette), Robert Sindon (Lucie Vaillancourt) et Élise Sindon (Gabriel Champagne), ses petits-enfants : Camil (Kaëlla), Jérémy (Chloé), Noé, Flaurie (Mickaël), Merlin, Olivier, ses arrière-petits-enfants Abel et Kalie et sa belle-fille Johanne Desbiens (Pierre Lebrun), ses frères Jean-Pierre (Nicole Robert) et de feu André (Louise de Grandmont) ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 12 juin de 13 h à 17 h au :À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 |Une liturgie de la Parole aura lieu le même jour à 17 h en chapelle du complexe, suivi d'un buffet.Des dons à la Société du Parkinson pour soutenir la recherche seront appréciés par la famille.