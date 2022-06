TREMBLAY, Bernard

À l'Hôpital de Baie-Saint-Paul, le 31 décembre 2021, à l'âge de 80 ans, nous a quittés l'abbé Bernard Tremblay, prêtre du diocèse de Montréal et retraité à Baie-Saint-Paul. Il était le fils de feu Monsieur Clément Tremblay et de feu Dame Rosanna Bouchard.Le service religieux de l'abbé Bernard Tremblay aura lieu le samedi 11 juin 2022, à 11 heures, en l'église de Baie-Saint-Paul et l'inhumation se fera au cimetière des Petites Franciscaines de Marie. Il y aura une messe commémorative en simultanée, à 11 heures, en la paroisse Saint-François D'Assise, 700, rue Georges-Bizet, Montréal, H1L 5S9.Vous pourrez aussi transmettre vos témoignages de sympathie en l'église de Saint-François D'Assise de 10 heures à 11 heures. Les membres de la famille accueilleront parents et amis(es) au funérarium de la53, rue Leclerc, Baie-Saint-Paulle vendredi 10 juin 2022 de 19 heures à 22 heures et samedi, jour des funérailles, en chapelle ardente en l'église de Baie-Saint-Paul à compter de 9 heures.L'abbé Bernard Tremblay laisse dans le deuil ses frères et soeurs : feu Jean (en premières noces feu Jeannette Gauthier et en secondes noces feu Lise Houle), les neveux et nièces de feu Thérèse (feu André Bluteau), son filleul Jocelyn, Madeleine (feu Jean-Claude Massé) et son neveu et ses nièces, les neveux et nièces de feu Marie-Ange (feu Gilles Brochu) et son filleul Bernard, Hélène (feu Robert Brochu) et ses neveux et nièces et ceux de feu Normand Tremblay, feu Claude, Yvon (Claudette Lepage) et les neveux et nièces, son filleul Guillaume, Micheline et le neveu et la nièce, feu Francine et son neveu Benjamin; ses petits-cousins et cousines de Baie-Saint-Paul, en particulier : feu Arthur Bouchard (Brigitte Guay), Michel Bouchard (Hélène Girard) et sa filleule Marie-Michèle et Guillaume, Martial Bouchard (Suzanne Simard) Steve, Marie-Ève et Michaël, Lynda Bouchard (Sylvain Santerre) Claude et Simon, Carolle Bouchard (Michel Pagé) Charles et Caroline, Suzie Bouchard (Bruno Savard) Nicolas, Benoit et David, son filleul Bernard Bouchard (France Ménard), les Petites Franciscaines de Marie dont il était l'aumônier depuis novembre 2007, les paroissiens dont il a été le vicaire ou curé :- Nativité de la Vierge Marie (1966-1968)- Enseignement de la catéchèse : École Taillon à Montréal (1969-1971)- Saint-François Solano et Saint-Esprit (1971-1978) Pastorale scolaireau primaire- Saint-Isaac Jogues (1978-1984) curé- Saint-Joachim à Pointe-Claire (1985-1992) Curé- Saint-Simon Apôtre (1994-200) curé- Aumônier adjoint à l'Hôpital de Baie-Saint-Paul (2000-2010)- Les Éboulements, Assomption de la Vierge-Marie (2002-2003)administrateur- Saint-Hilarion (2002-2003) administrateur- Aumônier des Chevaliers de Colomb, Baie-Saint-Paul et Saint-UrbainGrand merci à tout le personnel de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul, en particulier aux médecins, aux infirmiers(ères), aux préposés(es) pour leur présence chaleureuse et leurs soins attentifs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour les missions à Madagascar (Fonds des Missions, pfm, Madagascar). Merci à vous tous de m'avoir fait saisir la présence de Dieu dans nos vies. Au revoir. À Dieu!Coopérative Funéraire Charlevoix-Ouest53, rue Leclerc, Baie-Saint-Paul, QC, G3Z 2K3Pour information : 418-435-2412 Fax : 418-435-4036Courriel: info@cfcharlevoixouest.com