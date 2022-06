ROY, Louise



À Montréal, le 5 mai 2022, à l'âge de 70 ans est décédée Louise Roy, fille de feu Dollard Roy et feu Fernande Laverdure.Elle laisse dans le deuil sa soeur Ginette et ses frères Jean et Yves, neveux et nièce et autres parents.Aucune cérémonie n'aura lieu, tout se déroulera dans l'intimité.