Ainsi meurent les démocraties

La démocratie américaine traverse une période sombre, probablement la plus inquiétante depuis le début du 20e siècle. Même les années 1930, en raison de la crise et de la tentation fasciste, n’ont pas représenté une aussi grande menace pour les institutions.

C’est jeudi que débutent les audiences publiques de la commission du 6 janvier. Si vous consultez les sites d’informations américains, on ne parle déjà que de cela depuis la semaine dernière.

La polarisation des médias et de la politique étant ce qu’elle est, on peut raisonnablement craindre un véritable cirque, un spectacle où l'on opposera le déni républicain à la tentative désespérée des démocrates de récupérer l’événement à des fins électoralistes.

Je vous propose plutôt de prendre un peu de recul et de mettre de côté le jeu partisan pour constater le sérieux de ce qui se déroule chez nos voisins.

Le Watergate n’était pas le fond du baril

Il y a 50 ans, la classe politique vivait ce que plusieurs historiens appelleront plus tard une crise de confiance. Les Américains, déjà échaudés par les mensonges de l’administration Johnson sur le Vietnam et la divulgation des Pentagon Papers, en apprennent chaque jour un peu plus sur un scandale qui a entraîné la seule démission d’un président dans l’histoire de leur pays.

Parmi les enseignements du Watergate, j’ai retenu le caractère sacré du respect des institutions et un certain code moral auquel se soumettaient démocrates et républicains. Ce que Richard Nixon avait fait était mal et une majorité d’Américains auraient souhaité qu’il affronte la justice au lieu de bénéficier d’une grâce.

Au plus fort de la tourmente et devant le cumul des faits, des républicains du Congrès ont osé se rendre à la Maison-Blanche pour affronter Nixon. Il avait dépassé les bornes. Que le président mente et exerce des pressions sur son entourage devait être le fond du baril.

Entre indifférence et sédition

Jeudi, donc, on exposera les faits qui émanent de l’enquête sur l’assaut du 6 janvier 2021. Ils sont accablants. Non seulement a-t-on planifié cet assaut, mais on sait maintenant qu’il y avait une stratégie plus vaste pour invalider les résultats de l’élection présidentielle et maintenir Donald Trump dans ses fonctions.

Devant les faits et la preuve, les républicains détournent le regard ou, pire, nient en bloc. Plus inquiétant encore, pour près de 50% de la population, cette supercherie n’est pas suffisante pour retirer leur confiance à un parti qui planifie déjà une meilleure stratégie pour tricher en 2024.

Ce que nous vivons actuellement est un scandale pire que celui du Watergate. Pourquoi? Politiciens et citoyens ne s’indignent plus et les coupables sont trop peu sanctionnés.

Portés par la colère et le rejet des institutions, ils sont nombreux à favoriser la manière forte. On ne parle plus de réformes, on veut la victoire du gourou du moment, et ce, peu importe ce qu’il en coûtera. Ainsi meurent les démocraties.