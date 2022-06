Appels d’offres de contrats publics: Ricova sur la liste noire à Montréal pour 5 ans

Épinglé par le Bureau de l’inspectrice générale (BIG), Ricova, qui œuvre dans le recyclage, sera inadmissible à tout contrat avec la Ville de Montréal pour les cinq prochaines années.

Le comité exécutif de la Ville a adopté une décision à cet effet mercredi matin. Dominic Colubriale, Services Ricova inc., Ricova Lachine inc., Ricova RSC inc. et Ricova International inc. sont donc tous inscrits au Registre des personnes inadmissibles de la Ville, cela, à la suite d'une recommandation du BIG en mars dernier.

«Malgré le fait que l’apparence de conflit d’intérêts de Ricova a été soulevée dès le début par notre administration, devant des situations litigieuses comme celles-là, il faut faire les choses dans l'ordre et c'est exactement ce qui a été fait par l’inspectrice générale», a expliqué le cabinet de la mairesse, dans une déclaration écrite.

«Évidemment qu'on ne s'arrêtera pas là, le travail et l'analyse se poursuivent concernant les deux contrats en vigueur et visés par l’inspectrice générale, de même que les autres contrats exécutés par Ricova», a également expliqué le cabinet.

Ricova, qui œuvre dans le recyclage, exploite deux centres de tri à Montréal. L'entreprise est également chargée de vendre certaines matières pour qu’elles soient recyclées. En contrepartie, elle devait remettre une part des profils de ces ventes à la Ville.

Selon le BIG, Ricova vendait à bas prix ces matières à Ricova International, qui elle-même les revendait ensuite à l’étranger à fort prix, contournant ainsi le contrat avec la Ville et se gardant des revenus non déclarés de 20$ par tonne.

Dans une sortie publique faite au lendemain du rapport du BIG, Ricova se défendait, affirmant que la Ville n’avait pas à remettre en question les profits de Ricova International, «une entreprise distincte».

Au cours des dernières années, l’entreprise a été au centre de nombreuses controverses, dont plusieurs ont été mises en évidence par notre Bureau d’enquête.