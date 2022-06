BOURGON, Normand



Le 27 mai 2022, à l'âge de 88 ans et 8 mois, à Terrebonne, est décédé M. Normand Bourgon, époux de feu Mme Irène Higgins.Il laisse dans le deuil ses enfants Liliane et Normand Jr. (Suzanne), ses frères Robert et Jean-Paul, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances à l'église de La Purification-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, au 445 rue Notre-Dame, à Repentigny, le vendredi 17 juin à 13h et les funérailles auront lieu à 14h en l'église. L'inhumation suivra.La famille souhaite remercier tout le personnel de l'hôpital Pierre-Le Gardeur, avec une emphase particulière à l'unité de soins palliatifs.