Tournoi Pee-Wee de Québec: c’est la fin de la classe scolaire

C’est la fin des classes pour la catégorie scolaire au Tournoi International de Hockey Pee-Wee de Québec. Dans son désir de ramener le nombre d’équipes à 120 et d’instaurer une division féminine, l’organisation a confirmé le changement de cap.

Le 16 mai dernier, lors du bilan de la 62e édition du tournoi, le directeur général Patrick Dom avait révélé qu’il songeait à éliminer la classe scolaire et le A, décision qui a été confirmée hier.

Puisque seulement deux équipes scolaires provenaient de l’extérieur du Québec depuis des années, Dom considère que la vocation internationale du tournoi n’était pas servie.

« Ça fait des années que ça ne bougeait pas et les programmes étaient au courant que ça s’en venait. Est-ce la fin du scolaire au tournoi ? Dans sa forme actuelle, oui », a laissé entendre le patron de l’organisation, dont la 63e édition sera présentée du 9 au 18 février prochains.

Si la classe scolaire telle qu’elle était connue est bien morte, l’espoir pour quelques clubs scolaires de prendre part au tournoi demeure en vie.

« Si Hockey Québec et le RSEQ s’entendent pour que des équipes scolaires puissent participer au tournoi dans le AA-Élites, pourquoi pas ? Ce serait génial », a indiqué Dom.

Selon lui, l’idée de poursuivre avec 144 équipes au total comme cette année ne tenait pas la route. Étant donné la forte demande internationale du côté féminin, il fallait procéder aux changements annoncés.

Vive déception

Évidemment, dans le petit monde du hockey scolaire, la nouvelle n’a pas été accueillie favorablement, même si les organisations se disent toujours en très bons termes avec l’organisation du tournoi pee-wee.

« Je comprends le volet international et l’aspect business du tournoi, mais avant tout, je pense à nos jeunes du hockey scolaire, qui n’existent plus aux yeux du tournoi, a constaté Philippe Tremblay, responsable du programme à l’école Cardinal-Roy.

« On veut faire valoir notre position. Cette année encore, on a joué des matchs hors-concours qu’on a gagnés contre des clubs AA-Élites. Même la personne la plus neutre sait que le scolaire, c’est la deuxième catégorie la plus forte du tournoi. Ça faisait cinq ans qu’on bâtissait quelque chose avec une ambiance unique avec nos étudiants. Je ne peux pas croire qu’il n’y a plus de place pour ça », a-t-il poursuivi.

Solutions

Du côté de l’Académie Saint-Louis, le directeur du programme hockey, Christian Alain, continue de croire qu’il existe des pistes de solutions.

« Patrick a donné un fier coup de main au développement du hockey scolaire en instaurant cette division dans le tournoi. Ce qui arrive n’a rien d’une surprise parce qu’on avait été averti qu’il fallait des équipes de l’extérieur.

« Ce qui me surprend, c’est que je pensais qu’on nous donnerait encore du temps pour trouver des solutions. On aurait accepté n’importe quel compromis pour rester », a-t-il dit en faisant notamment allusion à l’idée de disputer le tournoi au Pavillon de la Jeunesse et la finale au Centre Vidéotron.