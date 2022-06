HÉNAULT, Guy



À Montréal, le jeudi 26 mai 2022, à l'âge de 94 ans est décédé Guy Hénault, veuf de Denise Demers.Il laisse dans le deuil ses enfants Gilles, Michel (Johanne Boisvert) et Diane (André Macoul), ses petits-enfants Jean-François (Colombe), Annie (Claude), Amélie (Yannick) et Jean-Philippe (Valérie), ses 8 arrière-petits-enfants, sa belle-soeur Jeanne, ses neveux et nièces et de nombreux amis. Le destin a fait en sorte que sa précieuse amie Micheline, l'a suivi de quelques jours dans la mort.La famille accueillera parents et amis samedi le 18 juin 2022 de 13 h à 17 h, au salon funéraire :Une cérémonie commémorative aura lieu au même endroit à 16 h.