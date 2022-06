DE FRIAS, Arthur



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Arthur De Frias, survenu le vendredi 20 mai 2022, à l'âge de 68 ans. Il était l'époux de Maria Dos Angos Medeiros (Marie-Ange). M. De Frias était propriétaire de la compagnie Arthur De Frias Paysagiste depuis plus de 20 ans.Il laisse dans le deuil son fils Richard (Jennifer), sa petite-fille Marissa, ses frères et soeurs: Joao (Conceicao), Conceicao, Zelia (Antonio), Jose (Lurdes), Deolinda (Hipolito), Leonardo et Donatilde (Carlos) ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 18 juin de 10h à 17h à laUne cérémonie aura lieu à 17h en la chapelle de la résidence funéraire.