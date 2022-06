ARCHAMBAULT, Richard J.



Richard J. Archambault est décédé paisiblement à sa résidence de Laval le 30 mai.Il laisse dans le deuil son épouse Andréa Marier, son fils Louis, sa belle-fille Karine, ses petits-enfants Mégane, Charles, Anaïs et William, ses beaux-frères Jean et Pier-Antoine Marier ainsi que plusieurs parents et amis.Psychologue de formation, il fut professeur au Congo Belge et en Guinée, attaché commercial pour le ministère des affaires extérieures du Canada à Détroit, en Alaska et au Kenya, représentant aux ventes pour Bombardier ferroviaire et pour la Monnaie Royale Canadienne.Il a toujours été passionné de sport, détenait un permis de pilote et a oeuvré dans l'immobilier une grande partie de sa vie.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de recherches et d'études sur le vieillissement de L'Université McGill.La famille recevra les condoléances le dimanche 12 juin 2022 de 14h30 à 16h30 au: