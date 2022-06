Direction les mondiaux pour Mia Vallée

Sous le radar parce qu’elle n’avait pas porté les couleurs du Canada depuis les mondiaux universitaires à Naples en 2019 en raison de la pandémie, Mia Vallée a célébré son retour de belle façon en obtenant son billet pour les mondiaux aquatiques qui se dérouleront du 18 juin au 3 juillet à Budapest.

Vallée a remporté la victoire aux tremplins de 1 m et de 3 m à l’occasion des nationaux d’été qui se sont déroulés à Victoria du 27 au 29 mai. Ses performances lui ont procuré sa sélection pour la Hongrie, où elle vivra son baptême des mondiaux seniors.

« Mon objectif était de me qualifier pour les mondiaux, a indiqué la plongeuse qui a pris la direction de la NCAA à sa sortie de l’école secondaire. J’avais gagné le titre de la NCAA au 1 m en établissant un record et terminé au 4e rang au 3 m. Mes performances m’avaient donné confiance et je savais que c’était possible. »

De son côté, Mitch Geller ne savait pas à quoi s’attendre quand Vallée s’est présentée aux nationaux. « On savait que Mia était une plongeuse très prometteuse parce qu’elle avait bien fait dans les rangs juniors, mais on ne l’avait pas vue depuis deux ans », a raconté le directeur de la haute performance à Plongeon Canada.

« Quand des athlètes optent pour la NCAA, on ne sait jamais comment va se passer leur progression. À Miami, nous avons une très bonne relation avec l’entraîneur-chef [Randy Ableman] et Mia a bien progressé », a-t-il ajouté.

« Meilleure décision »

Vallée estime qu’opter pour les Hurricanes de Miami était la meilleure option pour elle. « Je savais que le plongeon était encore vraiment important pour moi, mais je voulais m’assurer d’obtenir mon diplôme », a-t-elle expliqué.

« Je savais que je voulais aller dans la NCAA comme d’autres plongeurs plus vieux que moi ont fait dans le passé et il ne restait qu’à choisir mon école, de poursuivre la plongeuse du club CAMO. À Miami, je me suis retrouvée dans un environnement idéal pour moi. J’avais besoin d’un environnement fort. J’ai une très bonne relation avec les entraîneurs. Tout le monde est là pour moi, peu importe ce qui arrive. C’est comme ma deuxième famille. Ce fut la meilleure décision que je pouvais prendre. »

Le portrait à Plongeon Canada est fort différent de celui au moment de son départ en Floride. La retraite récente de Jennifer Abel ouvre la porte aux plus jeunes.

« Avec la retraite de Jennifer, j’avais confiance que je pouvais rivaliser avec les meilleures au pays et mes performances aux nationaux ont solidifié mon idée, a-t-elle raconté lorsque nous l’avons jointe à Calgary alors qu’elle prendra part au Grand Prix FINA à compter de jeudi. Mon plan est de me qualifier pour les Jeux olympiques de 2024, mais rien n’est joué. La lutte sera féroce, mais je vais avoir une chance encore si je continue de la même façon. »