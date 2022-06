BRUNET, Gisèle



De Boucherville, le 28 mai 2022, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Gisèle Brunet, autrefois de Laval.Elle laisse dans le deuil son fils Stéphane (Josée Laguë), sa fille feu Myriam (Martin St-Jacques), ses petits-enfants Olivier, Francis, Anne-Li et Léa ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le jeudi 16 juin de 13 h à 16 h au :À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 Téléc. : (450) 655-0941Une liturgie de la Parole, en présence des cendres aura lieu le même jour à 16 h en chapelle du complexe.