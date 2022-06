MÉRINEAU, Claude



Le 9 mai 2022, à l'âge 81 ans est décédé M. Claude Mérineau, époux de Mme Pierrette Lavoie.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Nathalie), Mario, Stefens, ses petits-enfants Bruno, Marilyn, Mark (Catherine), Charles-Alexandre, ses arrière-petits-enfants Rémi, Coralie, Tommy, Louis, Alexis, Koa, sa soeur Claudette, son frère Robert, sa belle-soeur Claudette, son beau-frère Gérald (Jasmine), neveux, nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 10 juin entre 13h00 et 16h00 et entre 18h00 et 21h00 à :505 CURÉ-POIRIER OLONGUEUIL, QUÉBEC, J4J 2H5Une cérémonie se fera le samedi 11 juin à la chapelle Curé-Poirier dès 10h00, suivie de l'inhumation au Cimetière St-Antoine-de-Padoue.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Bel Essor serait apprécié.organismesdebienfaisance/fondation-bel-essor/ou par la poste : 1250 chemin du Tremblay, Longueuil Qc, J4N 1A4