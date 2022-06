Fitzgibbon un peu trop copain avec Polycor?

Le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, a soupé avec Luc Laperrière le soir même de l’annonce d’un investissement public de 98 millions $ dans Polycor, même si la commissaire à l’éthique lui a recommandé de « maintenir une certaine distance » avec son ami, qui a obtenu deux mandats de représentation pour l’entreprise.

Interrogé par Le Journal à ce sujet la semaine dernière, le ministre Pierre Fitzgibbon a assuré que le repas du 4 mai n’avait aucun lien avec l’investissement de Québec dans Polycor.

« Luc Laperrière, c’est un ami », a-t-il déclaré.

« Il ne savait même pas que Polycor allait [recevoir des fonds de l’État] », a-t-il ajouté.

Le PDG de Polycor, Patrick Perus, a lui aussi affirmé au Journal que M. Laperrière n’avait pas joué de rôle dans l’investissement du gouvernement dans Polycor.

« Il a appris la transaction après qu’elle soit signée, a dit M. Perus. Il ne connaissait même pas l’existence de la discussion [entre Polycor et le gouvernement]. »

Un mandat l’automne dernier

Cela dit, Luc Laperrière a réalisé un mandat pour Polycor l’automne dernier.

Patrick Perus a demandé à M. Laperrière d’aller rencontrer Alain Robitaille, PDG de Granicor, un concurrent de Polycor. M. Perus souhaitait qu’il vérifie l’intérêt de M. Robitaille pour vendre son entreprise à Polycor.

« Quand vous me parlez, c’est comme parler directement à Polycor », aurait dit Luc Laperrière à M. Robitaille, selon ce dernier.

« La rémunération se fait au succès, en pourcentage du prix de vente, et donc si on avait réussi à racheter Granicor, en effet Luc Laperrière aurait touché un montant. Mais comme ça n’a pas marché, eh bien, il n’a pas touché de montant », a expliqué Patrick Perus au Journal.

Rappelons qu’en juillet 2019, M. Laperrière avait rencontré le ministre Fitzgibbon afin de lui demander une aide du gouvernement pour un projet de carrière de quartz de Polycor. Le projet n’avait pas abouti.

Commissaire à l’éthique

En octobre 2020, la commissaire à l’éthique, Ariane Mignolet, a conclu que Pierre Fitzgibbon a violé un article du Code d’éthique de l’Assemblée nationale en discutant de dossiers d’investissement, dont celui de Polycor, avec Luc Laperrière.

« On ne saurait trop insister sur la nécessité de maintenir une frontière étanche entre ses relations personnelles et l’exercice de ses fonctions, spécialement lorsqu’une personne occupe un poste tel que celui de ministre de l’Économie et de l’Innovation. Ainsi, dans un souci d’écarter le risque d’une situation de conflit d’intérêts, il est requis de maintenir une certaine distance avec ses amis, particulièrement lorsque les domaines d’activités professionnelles exercées par ces personnes peuvent présenter une connexité », a écrit la commissaire.

Peu après, le premier ministre François Legault a houspillé M. Fitzgibbon.

« Il a été imprudent. Il n’aurait pas dû rencontrer son ami parce que, même si son ami avait des beaux projets pour le Québec, bien, c’est assez évident, là, que c’est plus facile à un ami de rencontrer un ministre que quelqu’un qui n’est pas ami. Donc, il y a un problème d’équité », a soutenu M. Legault.

Autres mandats

Jusqu’à la fin mai, Luc Laperrière a agi comme lobbyiste pour deux entreprises, Biomoss et Norplex, qui sollicitaient l’aide de trois ministères différents : ceux des Forêts, des Transports et de la Culture.

Hier, le ministre n’a pas voulu dire s’il a discuté de ces dossiers avec M. Laperrière lors du souper du 4 mai.

Dans son rapport d’octobre 2020, la commissaire à l’éthique indiquait qu’en 2019, Luc Laperrière a demandé à Pierre Fitzgibbon d’intervenir pour un dossier de lobbyisme relevant du ministère du Tourisme.

L’AFFAIRE POLYCOR EN QUELQUES DATES

Juillet 2019 :

Luc Laperrière présente un projet de carrière de quartz de Polycor à Pierre Fitzgibbon.

Octobre 2020 :

Le commissaire au lobbyisme conclut que Pierre Fitzgibbon s’est placé dans une situation où son amitié avec Luc Laperrière « peut influencer son indépendance de jugement ».

Automne 2021 :

Luc Laperrière représente Polycor auprès de Granicor.

Mai 2022 :

Pierre Fitzgibbon annonce un investissement public de 98 M$ dans Polycor.

Mai 2022 :

Le commissaire au lobbyisme amorce des vérifications concernant l’investissement dans Polycor, selon Le Devoir.

«Vous fouillez dans les poubelles !»

Photo d'archives, Agence QMI

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, s’est souvent montré irrité lorsque questionné sur ses relations. Il en a encore fait la preuve, à l’occasion d’une mêlée de presse, hier matin à Montréal.

Voici un bref échange entre le ministre vedette du gouvernement Legault et le représentant du Journal au sujet d’un souper, le mois dernier, avec le lobbyiste Luc Laperrière (ex-mandataire de Polycor, Biomoss Carbon et du Groupe Norplex).

JdeM: Monsieur, le 4 mai dernier, vous soupiez avec M. Laperrière. Vous confirmiez cela récemment. Avez-vous parlé de Polycor à cette occasion-là ?

M. Fitzgibbon : Écoutez. Vous êtes de quel journal vous ?

JdeM : Le Journal de Montréal

M. Fitzgibbon : OK, vous allez arrêter. Vous fouillez dans les poubelles, là. OK... Luc Laperrière, Polycor, il l’a appris dans les journaux. Alors, arrêtez de fouiller [...], vous êtes complètement dans le champ gauche. Et je ne vous dirai pas avec qui je soupe tous les soirs, parce que... ça va être désagréable.

JdeM : Oui. Mais avez-vous quand même discuté de cela (Polycor) ?

M. Fitzgibbon : Polycor, il a appris la transaction dans le journal. Arrêtez de fouiller dans les poubelles. C’est-tu clair ? C’est-tu clair ?! [« On va y aller sur un autre sujet », suggère son attaché] C’est-tu clair ?! Ou ?... Vous, vous... vous êtes désagréable. Vous n’arrêtez pas de fouiller dans les poubelles des gens, là. Soyez constructif... Autre question.

JdeM : Avez-vous discuté de... [« Ok. On va y aller, on va y aller », interrompt son attaché].

M. Fitzgibbon : Il n’écoute pas quand on parle... Pardon ?

JdeM : Avez-vous discuté de Biomoss (Biomoss Carbon) et de Norplex (Groupe Norplex) ?

M. Fitzgibbon : De quoi il parle, lui ? Je, je ne comprends rien. [« On va y aller », insiste son attaché]

M. Fitzgibbon poursuit (en se retirant) : Heille, quand je soupe avec des amis, c’est pas de tes affaires. C’est-tu clair ?! C’est-tu clair ?!

[« C’est beau, on s’en va », tranche son attaché.]

Des experts se prononcent

Saidatou Dicko, UQAM

« Ça commence quand même à faire beaucoup pour la même personne. [...] Quand on administre des fonds publics, l’une des responsabilités les plus importantes qu’on a, c’est de ne pas se placer en situation de conflit d’intérêts. »

Denis Saint-Martin, Université de Montréal

« Personne ne pense que M. Fitzgibbon est corrompu et qu’il veut s’en mettre plein les poches. Le problème est qu’il entretient des relations sociales étroites avec les réseaux d’élites économiques qui transigent avec l’État. »

Michel Séguin, UQAM

« Le ministre doit faire la démonstration qu’il n’a subi aucune influence et être attentif à toute situation qui pourrait soulever un doute. [...] Si cette amitié-là fait en sorte que les gens ne font pas confiance à vos décisions, vous ne pouvez pas répondre “allez vous promener” parce qu’un gouvernement doit prouver sa légitimité. »

Luc Bernier, Université d’Ottawa

« M. Fitzgibbon n’apprend pas. [...] Être ministre, ça présume quelques changements de comportement qu’il ne semble pas encore avoir intégrés. »