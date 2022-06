Sainte-Brigitte-de-Laval: forcé par la Ville de se défaire de sa ruche

Invoquant un règlement interdisant l’élevage d’animaux, la municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval a forcé un citoyen à se débarrasser d’urgence de sa ruche d’abeilles alors que cette même ville fait la promotion pour les sauver avec le Défi pissenlit.

Jean-Raphaël Fournier-Simoneau a fait l’achat de sa première ruche l’année dernière. Il a été touché de plein fouet par le mal qui décime les abeilles et a dû acheter une nouvelle ruche pour cette saison.

Coup de théâtre à la mi-mai, il reçoit un avis de la municipalité lui donnant seulement 10 jours pour se débarrasser de sa ruche.

Contradiction

« Sur son site, la municipalité écrivait que pour la Journée mondiale des abeilles le 20 mai, il était très important de laisser pousser les pissenlits. Mais elle ne dit pas qu’on n’a pas le droit d’avoir d’abeilles. C’est un non-sens total », peste M. Fournier-Simoneau.

« À Limoilou, on peut avoir des ruches sur le toit. Ici, il y a des poules partout. Ça ne dérangeait personne, j’ai un grand terrain, je ne vois pas mes voisins », ajoute celui qui affirmait respecter la réglementation provinciale.

L’apiculteur amateur a finalement trouvé un ami à Montmagny pour s’occuper de ses abeilles, évitant ainsi d’avoir à les tuer.

C’est habillé de son équipement de protection et avec la ruche dans le coffre de sa voiture qu’il les a transportées.

« C’est encore plus crève-cœur parce que c’était un miel incomparable. En pleine montagne, les abeilles ramassaient les fleurs forestières. La production était moins importante, mais particulière au niveau du goût super floral. C’est triste longtemps », regrette-t-il.

Photo courtoisie

La municipalité veut s’adapter

L’homme de 33 ans a tout de même perçu que la municipalité a pris conscience du problème après les réactions suscitées par son message sur Facebook. On l’a informé que le problème devrait être résolu à l’automne.

La municipalité a expliqué au Journal que le schéma d’aménagement de la MRC de La Jacques-Cartier considère l’apiculture comme de l’agriculture avec élevage, un usage interdit sur le territoire.

Mais la municipalité a tenu une consultation publique sur la première révision des règlements d’urbanisme en plus de 10 ans.

« Ce règlement est bien entendu visé par des modifications afin de mieux s’adapter aux réalités d’aujourd’hui entourant l’engouement envers la préservation des abeilles et la garde de ruches urbaines », a expliqué Michael Boutin, directeur du Service de l’aménagement du territoire.

Jean-Raphaël Fournier-Simoneau souhaite ardemment qu’une nouvelle réglementation soit adoptée.

« C’est crève-cœur d’avoir perdu une saison, mais au moins, l’année prochaine, aucun apiculteur de Sainte-Brigitte ne se ferait mettre de bâton dans les roues », conclut-il.

Bien plus que des productrices de miel

Le président des Apiculteurs et Apicultrices du Québec (AADQ), Raphaël Vacher, estime que les municipalités ayant des règlements comme ceux de Sainte-Brigitte-de-Laval demeurent rares, mais il reçoit régulièrement des appels de citoyens déçus de ne pouvoir avoir de ruches.

Est-ce que plusieurs municipalités sont fermées aux ruches ?

Elles sont très rares, mais ça me dérange. Je peux comprendre qu’il ne faut pas perdre le contrôle, mais il faut aussi accommoder les gens. Il n’y a rien de plus normal que de vouloir se faire un 60-70 livres de miel derrière chez soi. Des gens ont commencé avec une ruche et en ont maintenant 200 et ont changé de métier. J’ai débuté avec une en 2005 et j’en ai maintenant 2000 !

Quelle est l’importance des abeilles ?

Les abeilles à miel ne sont pas les seuls pollinisateurs, mais ce sont les seuls qui peuvent être déplacés. Elles peuvent avoir un effet sur plusieurs kilomètres alors que les abeilles indigènes ont souvent un effet localisé sur environ 200 m et ne peuvent pas suffire aux grandes productions. De 35 à 40 % de notre assiette alimentaire dépend de la pollinisation et l’abeille à miel est le principal pollinisateur.

La mortalité hivernale devrait être inférieure à 15 %, elle était de 21 % dans les 5 dernières années et de 60 % cette année. Pourquoi ?

Le parasite Varroa est au Québec depuis 30 ans, mais il a eu l’année dernière un développement exponentiel avec la chaleur et le printemps hâtif. Contrairement aux autres années, la mortalité touche davantage les professionnels que les amateurs. Des grosses exploitations, qui manquent en plus de main-d’œuvre, ont peut-être utilisé la même recette que d’habitude contre le Varroa alors que ce dernier a été plus agressif. On estime aussi que les pesticides sont responsables de 10 % des pertes, concentrés lors des semis en mai.

Est-ce une bonne idée d’avoir une ruche derrière sa maison ?

Je vois d’un bon œil la présence de petits producteurs. Mais quelqu’un qui ne sait pas comment s’occuper de sa ruche peut être un agent propagateur du Varroa. Ce n’est pas en ayant une ruche que tu sauves les abeilles. Il faut commencer par un cours et trouver quelqu’un qui a de l’expérience pour vous soutenir.

La production apicole en 2021 au Québec

1700 producteurs, 90 % par plaisir

producteurs, par plaisir 1200 producteurs amateurs ont 10 ruches ou moins

producteurs amateurs ont ruches ou moins 65 000 ruches comptent de 15 000 à 80 000 abeilles chacune

ruches comptent de à abeilles chacune Entre 1 et 5 milliards d’abeilles selon la période de la saison

Source : Apiculteurs et apicultrices du Québec (AADQ)