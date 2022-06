Grand Prix: c’est le week-end bling-bling

Comme me l’a dit ma collègue Elsie Lefebvre l’autre jour, Montréal n’a jamais été aussi sale, aussi laide et aussi déprimante.

Il y a tellement de trous, de détours, de travaux, de chantiers et de cônes orange que si ça continue, même mon application Waze va pogner les nerfs.

LE WEEK-END BLING-BLING

Mais qu’importent la pauvreté, le manque de logements, les nids-de-poule, les commerces placardés et les sans-abri schizophrènes laissés à eux-mêmes : ce week-end, Montréal va mettre trois couches de fond de teint sur ses vieilles crevasses et faire semblant qu’elle est la comtesse du Barry, la duchesse de Langeais, la marquise de Pompadour !

On va se la jouer ! On va péter de la broue ! On va louer une Lamborghini pour épater la galerie, se rincer la bouche au champagne et fumer des cigares gros comme les mollets de Gérard Depardieu !

Oui, monsieur !

Car c’est le week-end du Grand Prix – ou, comme je me plais à l’appeler, le Festival du Je-m’en-foutisme !

La lutte contre les changements climatiques ? Je m’en fous, je vais sniffer de l’essence pendant trois jours !

La lutte contre le crime organisé ? Je m’en fous, je vais donner ma paie à un pimp !

La décroissance ? Je m’en fous, je vais remplir ma carte de crédit au max pour manger des spaghettis sauce tomate à 55 $ !

C’est le week-end bling-bling, les amis ! Le week-end fla-fla !

Ouvrez votre coffre de cèdre et sortez vos vêtements signés !

Votre chemise Lacoste ! Votre polo Ralph Lauren ! Vos lunettes de soleil Ray-Ban !

C’est le retour des années 1980 ! Quand le fric et le gel coiffant n’avaient pas mauvaise presse !

Quand Gordon Gekko disait : « Greed is good ! »

Et Tony Montana : « First, you get the money, then you get the power, then you get the women ! »

Hasta la vista, baby !

MONTRÉAL DANSE À VOTRE TABLE

Pendant le week-end du Grand Prix, Montréal s’ouvre les jambes !

Venez goûter notre joie de vivre, messieurs !

Come and taste our joie de vivre !

Profitez de votre séjour pour faire la tournée de nos institutions culturelles !

Chez Parée ! Les Amazones ! Le Kamasutra ! L’Axe ! Le Vegas ! Le Solid Gold ! Wanda’s !

Rencontrez nos plus grandes artistes !

Sandra ! Sabrina ! Samantha ! Jessica ! Natacha ! Brenda !

Et leur gérant : Steve ! Pete ! Verdieu ! Westley !

Des gars serviables ! Qui vont répondre à toutes vos demandes !

Profitez de nos succursales SQDC !

On y vend des bouchées cannelle et cassis !

Des jus d’orange sanguine !

De l’eau pétillante à l’hibiscus !

Du thé glacé noir au citron !

Des gélules ! Des huiles !

Montréal s’étend devant vous, messieurs !

Découvrez ses mystères ! Explorez ses ruelles !

COMME CHEZ VOUS !

Preuve que les résidants de la grande région de Montréal sont prêts à tout pour que les touristes américains se sentent comme chez eux : pour la première fois cette année, on a prévu des fusillades !

À Rivière-des-Prairies, à Laval et même dans la République indépendante du Plateau !

Ça va pétarader comme à Baltimore !

Et profitez bien de la course, car c’est la seule fois où vous pourrez voir des autos rouler à Montréal sans s’arrêter tous les 12 pieds, et sur de l’asphalte de qualité !

Welcome ! Bonjour !