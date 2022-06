Hausse des décharges d’armes à feu à Laval également

Il n’y a pas que Montréal qui soit touché par la problématique de violence armée. Dans son rapport annuel, déposé mercredi, le Service de police de Laval (SPL) confirme également une augmentation des décharges d’armes à feu sur son territoire.

«Comparativement à l'année 2019, les années 2020 et 2021 ont connu une augmentation du nombre d'événements de décharges d'armes à feu véritables sur le territoire lavallois. En 2021, elles sont principalement survenues dans des lieux publics, et en majorité dans le quartier Chomedey», est-il noté dans les faits saillants du rapport.

Toutefois, le SPL n’a pas chiffré la problématique, contrairement au SPVM qui avait déposé son propre rapport annuel mardi. Le SPL indique cependant avoir saisi 41 armes à feu en 2021.

Le rapport indique néanmoins que les crimes contre la personne ont augmenté de 25% en 2021, comparativement à l’année précédente, pour atteindre un «sommet».

«Notre volonté d'assurer la sécurité de tous les Lavallois s'est exprimée devant l'augmentation des crimes liés aux armes à feu, un phénomène auquel fait face l'ensemble de la région métropolitaine. Le SPL a rapidement déployé plusieurs mesures, tant par une présence policière accrue dans les secteurs touchés, que par des actions ciblées en matière d'enquête», a indiqué le SPL.

Une autre tendance observée à l’échelle de la province, le nombre de victimes de violence conjugale a augmenté de 11% en 2021 à Laval, pour atteindre un autre «sommet». Cela, alors qu’en 2020, le SPL enregistrait le plus faible nombre de cas déclarés en cinq ans.

«De 2020 à 2021, les infractions sexuelles, les cas de harcèlement criminel et de profération de menaces connaissent plus particulièrement des hausses et des sommets en contexte de violence conjugale», est-il écrit.