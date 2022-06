Ici, on speak français!

L’avenir du français vous inquiète ? La « pérennité » de la langue, comme disent les politiciens, vous semble menacée ?

Non, non et non ! Je vous rassure tout de suite.

Il y a parmi la jeune génération de musiciens de chez nous des fervents défenseurs de la langue, qui la manient avec délice. Des amoureux de la langue de Miron qui adorent cueillir la marguerite du français en lui déclarant : je t’aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie.

La preuve avec ces quelques exemples.

AVEZ-VOUS LE BON SOUND ?

La SOCAN remettra bientôt son Prix de la chanson, qui célèbre les auteurs-compositeurs émergents « dont les chansons ont été déclarées les meilleures de 2021 ». On parle donc ici de la crème de la crème, du nec plus ultra, que dis-je du summum de l’excellence.

« Les 10 finalistes sont autant de nouveaux exemples de l’abondance de talent et de sonorités diverses ».

Parmi les 10 chansons finalistes on trouve Bouge ton thang de Clay and Friends.

Extrait : « Elle a le booty nominé à l’ADISQ / Où est le love today? / I can’t fight the feeling (say what?) / Said I’m on my way, come on / Bouge ton thang / Get high to get down, come on / Bouge ton thang / Oh, I’m so glad you can stay now / Don’t ask now, bouge cette chose / Shake your shit now, bouge cette chose / Don’t ask now, bouge cette chose / Shake your shit, bouge cette chose / C’est le funk du Québec / Yeah, yeah, yeah/ Yeah, yeah, yeah, yeah ».

C’est grandiose, non ? Pauline Julien et Félix Leclerc auraient adoré ça. Que de poésie, que de finesse, que de talent !

Vous avez aimé ? Vous allez adorer J’aimerais d’avoir un John Deere interprétée par P’tit Belliveau , éditée par les Éditions Bonsound inc.

Extrait : « J’aimerais d’avoir un John Deer / J’ai point grand-chose à haler /J’aimerais rinque de m’driver ‘round / Voir le monde et pis les caïsser /J’aimerais d’avoir un John Deer / J’le driverais sur le highway / Et j’m’amancherais des rockets thruster / Pis j’m’en irais droit dans l’outer space / Outer Space / J’aimerions d’avoir un John Deer / Là l’monde pourraient m’respecter / Y direriont ‘‘ça doit qu’y fait bonne’’ / J’avons pus besoin d’se demander / Si qu’j’avais un John Deer ».

Ah, comme on dit, ce qui se conçoit bien s’énonce clairement !

Écoutez la chronique de Sophie Durocher au micro de Philippe-Vincent Foisy sur QUB radio :

Parmi les dix chansons finalistes, on trouve aussi Normal de l’Est de Connaisseur Ticaso.

Extrait : « J’te l’dis vont arrêter d’être thug dès quelqu’un leur donnera du love / C’ta vraie nature qui l’emporte, quand c’est dans l’ADN c’est la rue ou la morgue / C’est soit les hoes, les fraudes bancaires ou la drogue / On déteste recevoir des ordres, sûrement fait des blagues avec le plug de ton plug / On aime floss, ça paraît tout de suite quand on débloque un kob à MTL. »

Et enfin, pour la finale, Qu’est-ce que tu m’fais ? interprétée par Les Louanges et éditée par Éditions Bonsound inc.

Extrait : « ‘‘Slow down’’, ça c’est pas mon genre / Aucune envie d’être sage, hooked to you baby / Rien sur le side, sold out c’est décidé / Arraché le tag, jeté au plancher ».

Me semble que c’est clair. Que j’en entende plus un venir se plaindre que le français est massacré par les jeunes générations. Right ?