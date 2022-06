Il pleut des balles à Montréal

La violence armée est en forte croissance à Montréal d’après un rapport important rendu public hier par le SPVM.

En 2021, 19 personnes auraient perdu la vie par arme à feu. C’est 13 de plus qu’en 2020. Les fusillades faisaient la une de nos quotidiens autrefois, on recevait des notifications lorsqu’un jeune perdait la vie. Aujourd’hui, nous sommes devenus imperméables à ce genre de nouvelles.

Nous avons collectivement accepté qu’il s’agisse de la nouvelle normalité montréalaise : ça se tire dessus dans les quartiers résidentiels ? Ben oui !

On abat une personne dans un restaurant familial en pleine heure de souper ? Et alors... ?

Des jeunes sans histoire (Thomas Trudel, Meriem Boundaoui, et d’autres) sont tués presque à bout portant sans que l’on n’ait jamais arrêté les coupables ? Bof, ce n’est pas si grave.

Mobilisation

La montée des crimes violents perpétrés par arme à feu devrait nous mobiliser. Surtout lorsqu’on voit les conséquences funestes de la prolifération de ces armes chez nos voisins américains.

Le gouvernement Trudeau a annoncé la semaine dernière un gel des achats, des ventes et des transferts d’armes de poing qui entrera en vigueur dès cet automne. L’idée est bonne, voire excellente, mais néanmoins incomplète.

Les criminels qui mettent nos vies et celles de nos enfants en danger ne s’approvisionnent pas auprès du détaillant certifié du coin qui respecte les règles. Mais plutôt auprès de groupes criminalisés faisant de la contrebande d’armes illégales des deux côtés des frontières. Ce sont donc ces dernières qu’il faut renforcer. Il faut asphyxier les réseaux d’approvisionnement, resserrer le contrôle et les vérifications, et surtout, renforcer les peines de prison pour les contrevenants et les récidivistes.

Nous devons nous mobiliser collectivement, gouvernements, société civile, organismes communautaires et services de police, pour que notre sécurité devienne enfin une priorité absolue et que cesse cette indifférence qui nous coûte des vies.