Ils auraient volé 46 véhicules depuis 1 an dans la région de Montréal

Quatre individus soupçonnés d’avoir volé près d’une cinquantaine de véhicules utilitaires sport au cours de la dernière année ont été mis hors d’état de nuire, a annoncé mercredi la police de Montréal.

André Ferreira Dedeus et Andres Dario Olea Ortiz, tous deux âgés de 27 ans, ont comparu au palais de justice de Montréal sous plusieurs accusations, dont vol de véhicule, complot, possession d’outils de cambriolage et bris de conditions. Ils sont demeurés détenus à la suite de leur comparution.

Les deux autres suspects épinglés, âgés de 26 et de 27 ans, ont été libérés sous promesse de comparaître à une date ultérieure.

L’enquête dans ce dossier a été amorcée au printemps 2021. «L’enquête policière a bénéficié d’une étroite collaboration entre les enquêteurs du SPVM, de la Sûreté du Québec et des services de police de Laval et de Terrebonne. (...) Les VUS ont été volés entre avril et décembre 2021. Ils étaient destinés à l’exportation outre-mer et plusieurs ont été retrouvés à l’intérieur de conteneurs au port de Montréal», a indiqué la police de Montréal dans un communiqué.

Au total, les suspects auraient dérobé 46 véhicules.

Les autorités ont fait savoir qu’elles poursuivaient l’enquête dans cette affaire, notamment dans le but d’identifier et d’arrêter les suspects qui auraient pu tremper dans ce réseau de vol de véhicules.

Toute personne détenant de l’information pertinente à l’enquête est invitée à communiquer avec Info-Crime, au 514 393-1133.