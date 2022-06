La fille de Ginette Reno fait le point sur son cancer

En direct sur Instagram, Natacha Watier a pris quelques minutes pour revenir sur sa bouleversante annonce de la semaine dernière.

Celle qui a dévoilé souffrir d’un cancer de l’utérus a tenu à rassurer ses admirateurs.

«Je voulais prendre quelques jours après l’annonce que j’ai faite sur les réseaux sociaux. Je voulais pas apeurer personne. C’était pas le but. Au contraire, c’était juste pour mentionner où j’étais rendue, un peu, dans l’étape de ma vie», lance d’entrée de jeu Watier.

«Pour l’instant, ce que je sais, c’est que j’ai un cancer qui va s’enlever rapidement, facilement. C’est localisé, c’est de stade 1. Et puis, c’est pris à temps. Faque c’est genre, grande opération, on enlève tout ça pis on n’en parle plus. Check, done! On n’en parle plus!», précise-t-elle, confiante de sortir victorieuse de son combat contre la maladie.

Elle avoue ensuite qu’elle n’a pas du tout envie de subir une chirurgie, qu’elle trouve que c’est l’aspect «plate» de la chose, mais qu’au moins, elle se console en sachant qu’elle a rapidement pu faire détecter son cancer en passant un PAP test chez son gynécologue.

Positive, elle dit ne pas avoir peur de la maladie, mais qu’elle n’a pas envie de souffrir.

Elle prend également quelques instants pour remercier ses abonnés, qui lui ont offert beaucoup de réconfort depuis l’annonce de la semaine dernière.

«Un énorme merci à tout le monde, du fond du coeur! Mets-en, pas à peu près! Pour tous les mots d’encouragement, les beaux mots d’amour, la vague d’amour!», raconte-t-elle, émue.

Dans un moment un peu plus cocasse, elle explique aussi qu’elle n’avait pas conscience, lors de sa publication, de l’ampleur médiatique que cela prendrait.

«Moi, j’oublie des fois que je suis la fille à Ginette Reno, tsé. Je roule ma bosse, je fais ma vie, mes affaires... Après coup, je fais comme... wouin... c’était peut-être pas une bonne idée que je mette ça sur les réseaux. Mais j’avais comme pas le choix d’une certaine manière, parce que c’est quelque chose qui se cache pas», constate-t-elle candidement.

Natacha Watier conclut ensuite sa diffusion en direct en remerciant chaleureusement ses admirateurs et en ayant une petite pensée pour les personnes qui, comme elle, se battent présentement contre le cancer.