«La fureur» renaît pour un soir à Juste pour rire

Le Quartier des spectacles prendra, cet été, des airs de karaoké géant grâce au festival Juste pour rire. L’émission culte La fureur y revivra sur scène le temps d’une soirée animée par Élyse Marquis.

De dire que La fureur était populaire à la fin des années 1990 tiendrait de l’euphémisme. Ce rendez-vous hebdomadaire, à l’époque piloté par Véronique Cloutier, a marqué la culture télévisuelle au fer rouge, autant par ses chorégraphies que par ses prestations musicales. Et force est de constater que l’engouement est toujours présent dans le cœur des Québécois.

Élyse Marquis le sait très bien. Jadis invitée régulière sur le plateau du studio 42 de Radio-Canada, elle a animé, à l’été 2019, une première édition spéciale présentée devant quelque 15 000 personnes sur la place des Festivals.

«Ça a été un des plus beaux moments de toute ma vie. Je sais très bien que je ne dormirai pas de la nuit après l’événement de cet été. C’est une immense dose d’adrénaline qu’on reçoit», laisse-t-elle tomber en entretien au Journal.

Une seconde édition était d’ailleurs prévue pour l’été dernier. Mais, pandémie oblige, elle a été annulée avant même d’être publiquement annoncée.

«Ça va faire encore plus de bien de revenir en juillet. La fureur, c’est la définition d’un show rassembleur. Et après plus de deux ans de pandémie, je pense que c’est ce dont les gens ont le plus besoin: de retrouver un semblant de normalité et de liberté, de s’amuser ensemble», raconte Élyse Marquis.

Invités surprises

Les règles seront sensiblement les mêmes qu’à l’époque du rendez-vous télévisuel. Deux équipes – notamment composées, cette fois-ci, de Michelle Desrochers, Christine Morency, Matthieu Pepper, Stéphane Fallu, Barbada – s’affronteront dans un jeu-questionnaire musical de grande envergure.

Danseurs, choristes, musiciens et écrans géants seront également de la partie. La seule différence notable de cette édition sur scène? L’humour sera davantage mis de l’avant, histoire de bien cadrer dans la mission du festival Juste pour rire.

Des invités musicaux – dont l’identité demeurera secrète jusqu’à leur entrée en scène – viendront quant à eux bonifier le programme de la soirée.

► L’événement La fureur sera présenté le 21 juillet à 21 h 15 sur la scène Beneva de la place des Festivals.