La nation québécoise a un «nouveau» statut constitutionnel

Trois petits paragraphes reconnaissant la spécificité du Québec viennent d’être ajoutés à la loi constitutionnelle de 1867, à la grande satisfaction du ministre de la Langue française, Simon Jolin-Barette.

«C’est officiel, les Québécois et les Québécoises forment une nation, c’est désormais inscrit dans la loi constitutionnelle de 1867», a dit Simon Jolin-Barette dans les couloirs de l’Assemblée nationale, avec un grand sourire.

Sous le sous-titre «Caractéristiques fondamentales du Québec», en page 35 du document, il est maintenant précisé dans les articles 90Q1 et 90Q2 que « Les Québécoises et les Québécois forment une nation » et que le français est la seule langue officielle du Québec, ainsi que la langue commune de la nation québécoise.

Cette nouvelle inscription n’est pas seulement symbolique, croit Simon Jolin-Barette, qui voit là un « geste important » pour l’avenir du Québec français.

«Ça change beaucoup de choses, a-t-il expliqué. Le fait qu’il soit inscrit dans la loi constitutionnelle de 1867, que les Québécois et les Québécoises forment une nation, c’est significatif de droit.»

Cette modification avait été proposée dans le projet de loi sur la réforme de la langue française, déposé par le ministre Jolin-Barette et adopté plus tôt cette session.

Ces ajouts ne changent rien au fait que le Québec n’adhère pas à la Constitution de 1982.