La truite toujours au rendez-vous au Marcotte

LAC MARCOTTE—Situé dans le nord-est de la réserve faunique de Mastigouche, le secteur Marcotte a toujours beaucoup à offrir avec ses truites mouchetées de très bon calibre.

« Je crois sincèrement que nous pouvons être fiers du territoire de pêche que nous offrons aux amateurs, explique le directeur de la réserve, Éric Harnois. Nous avons la chance d’avoir un habitat idéal pour que les truites puissent vivre et se développer jusqu’à atteindre des poids très intéressants. Nous voulons que les pêcheurs qui nous visitent adoptent notre réserve comme leur destination pêche par excellence. »

Personnellement, je considère que cette réserve se situe dans le haut du palmarès des destinations de pêche pour la truite mouchetée. Elle est facile d’accès, offre des hébergements confortables et très bien organisés pour les séjours en plan européen et enfin, la qualité de son réseau routier fait en sorte que vous pouvez facilement vous déplacer sur le territoire jusqu’à votre lac de pêche.

Au total, la réserve compte 51 chalets, qui permettent de vivre un séjour en plan européen. Sur l’ensemble du territoire, on donne accès aux quelque 300 lacs pour pêcher. La limite de prise et de possession est de sept truites par jour et à la sortie, vous devez avoir en votre possession sept poissons au maximum. Sur certains lacs, la limite de prise est fixée à trois parce que ce sont vraiment des poissons-trophées qui peuvent faire osciller la balance à plus de trois livres. Cette mesure permet d’offrir une excellente qualité de pêche durant toute la saison.

LE SECTEUR MARCOTTE

J’ai fait un retour dans le passé cette saison, lors de ma visite dans la réserve, en retournant dans le secteur Marcotte. Je m’y étais rendu en 2013, à la première saison d’activité de ce site unique, qui a beaucoup à vous offrir. Pour l’hébergement, on y retrouve cinq chalets pouvant accueillir très confortablement quatre pêcheurs chacun.

En plus de pouvoir pêcher sur le lac Marcotte, qui est situé devant les chalets, vous avez accès à une quinzaine de lacs qui sont rattachés au secteur. Tout fonctionne selon la méthode du tirage au sort qui est fait chaque soir par le gardien du territoire.

Photo courtoisie, Karl Tremblay

Dans notre cas, nous avons connu du succès en pêchant avec des leurres reconnus comme la Toronto Wobbler de 2,5 pouces, or et argent, les fameuses Amazing Spoon de Bruno Morency et la traditionnelle Lake Clear cuivre et argent. Pour la mouche, le Muddler Minnow et la Silver Par Belle, nous ont aussi donné d’excellents résultats.

Comme nous étions en début de saison, il fallait pêcher avec des leurres plus légers parce que la truite se tenait dans des zones peu profondes, là où l’eau était plus chaude. Certaines de nos prises dépassaient une livre et demie et plusieurs se situaient autour de 3/4 de livre à une livre. Vraiment, le secteur Marcotte m’a fait revivre de très bons souvenirs de ma première aventure, cette saison, sur ce site qui est toujours aussi généreux.

PLUSIEURS POSSIBILITÉS

Il y a bien des façons de profiter de la qualité de la pêche à la réserve de Mastigouche.

Vous avez le séjour en chalet qui comprend l’hébergement, le droit de pêche et la chaloupe. Des moteurs sont disponibles pour la location. À partir du début de juillet, dans certains secteurs, on offre la pêche familiale à prix abordable. Les jeunes de 9 à 12 ans vont recevoir une trousse de départ dans la lignée du programme Pêche en herbe. Il y a aussi les forfaits de prêt-à-pêcher et des pêches express, pour 24 heures, à la journée ou en forfaits aventure. Vraiment, l’offre est vaste et variée.

Un détail très intéressant à ne pas négliger, c’est la gestion de la pêche sur le territoire. Les lacs sont ouverts en alternance. Cela signifie qu’à n’importe quel mois de la saison, des lacs ouvrent. Donc, même si vous venez en juillet ou en août, vous risquez fort bien de vous retrouver à pêcher sur un lac qui vient à peine d’ouvrir.

Il existe aussi une offre très intéressante, celle du Camping du lac Saint-Bernard, situé en bordure du lac du même nom. En plus de toutes les activités nautiques, vous pouvez pêcher de très beaux spécimens de truites grises. Il y a même un chalet pour loger dans le secteur. Une autre belle expérience que vous offre cette réserve située entre Québec et Montréal.