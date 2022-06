L’aide existe, apprenons à nous en servir

Je termine la lecture de la lettre titrée « Où trouver du secours juridique ? » portant la signature « Une mère démunie », et je ressens l’envie d’ajouter d’autres avenues d’intervention à celles que vous avez déjà suggérées à cette personne dans votre réponse. Selon moi, la première démarche à effectuer, et rapidement, devant l’aveu que lui a fait son fils sur les attouchements dont il a été victime, c’est de déposer sans délai une plainte à la police.

Bien sûr, je n’ai pas les détails précis sur l’ensemble de la situation, mais à la lumière de ce que la mère décrit de ce qui semble s’être passé, on a ici affaire à des comportements déviants, qui s’apparentent à des actes criminels. Si les parents pensent à poursuivre, comme l’indique la mère qui signe cette lettre, il serait étonnant qu’ils aient le pouvoir de le faire s’il n’y a pas eu une enquête en bonne et due forme au préalable. Laquelle servira à déterminer le niveau de culpabilité de l’agresseur, tout comme le niveau de gravité des fautes qu’il a commises.

De plus, devant la description qui en est faite, je suis d’avis que la direction de l’école ne prend pas ses responsabilités par rapport au problème tel que décrit. C’est étonnant de constater un tel désengagement de leur part, alors qu’existe la Loi sur la protection de la jeunesse qui est très claire en cette matière. C’est un devoir de citoyen, et encore plus le devoir d’une direction d’école de réagir dans ce genre de circonstance : lorsqu’il y a des raisons de croire qu’un enfant de moins de 18 ans subit ou risque de subir un abus sexuel, la loi oblige à faire un signalement à la DPJ sans délai, et ce, sans égard aux moyens qui peuvent être pris par les parents pour mettre fin à la situation.

Je soulignerai en terminant qu’il existe d’autres ressources qui pourraient apporter de l’aide aux parents ainsi qu’à leur fils, à savoir : « La Fondation Marie-Vincent » qu’on joint au 514 285‐0505 ainsi que le centre d’aide aux victimes d’actes criminels, qu’on joint au 1-800-532-2822.

Rita Baillargeon

Merci de ces ajouts fort pertinents. C’est quand même étonnant que malgré les énormes battages médiatiques qui entourent ce genre de question scandaleuse se déroulant en milieu scolaire, les directions d’école, en tout cas celle-là, ne semblent pas encore détenir de modus operandi pour diriger leurs actions quand un parent porte un tel fait à leur connaissance. La marche à suivre devrait être claire et sans équivoque pour parvenir à poser les premiers jalons d’une investigation pour protéger l’enfant victime, au premier chef. Surtout quand on sait que les abus, sexuels ou autres, ont des conséquences à long terme sur les victimes, comme le démontre la lettre suivante.