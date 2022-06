Le Bas-Saint-Laurent veut valoriser le travail de ses officiels

RIMOUSKI | Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent lance une campagne afin de valoriser les jeunes arbitres et officiels dans un contexte où 80 % d’entre eux arrêtent après un an de pratique en raison des abus verbaux, psychologiques et physiques dont ils sont trop souvent victimes.

Il s’agit d’un projet-pilote que Sport’Aide et Sport Québec souhaitent voir s’étendre à d’autres régions.

Pour porter le message auprès des associations sportives, Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent compte sur l’implication de Sonia Denoncourt, la première arbitre féminine à avoir été accrédité par la FIFA, comme porte-parole.

« En 29 ans de carrière, je n’ai jamais arbitré un match sans faire une seule erreur et je ne crois pas que ce soit possible de le faire. Il faut que les entraîneurs, les parents et les joueurs soient conscients de cela et qu’ils se rendent compte que sans arbitres ou officiels, il n’y a pas de sport. Uniquement pour le soccer, nous avons 6000 arbitres au Québec, mais il en manque 2000. Des parties ont été reportées depuis le début de la saison par manque d’arbitre. Il faut en recruter et pour les garder, il faut les respecter davantage », déclare Mme Denoncourt, qui travaille maintenant chez Sport Québec.

Témoignages accablants

Le directeur général de Sport’Aide, Sylvain Croteau, souligne que l’organisme reçoit de nombreux témoignages d’officiels victimes d’abus autant verbal que physique sur sa ligne d’écoute téléphonique. « C’est un beau projet. Il faut combattre la violence en contexte sportif. Il faut faire de la prévention et de la sensibilisation. Il arrive que des arbitres se trompent, mais ils méritent le respect de tous », précise-t-il.

Sonia Denoncourt ajoute qu’un arbitre peut prendre entre 900 et 1000 décisions dans un match de soccer de 90 minutes et parcourir l’équivalent de plus de 10 km.

« Quand tu choisis d’intervenir ou de ne pas intervenir et de laisser jouer. C’est une décision. Il y aura toujours des erreurs. Ce qu’on essaie, c’est d’éviter le plus possible les graves erreurs », ajoute l’arbitre.

Dès cet été

La campagne débutera cet été avec le soccer et le baseball, et elle intégrera le hockey et les sports intérieurs comme le basketball à l’automne.

La conseillère en sport chez Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent, Josée Longchamps, qui a développé cette campagne, suggère aux fédérations sportives de faire porter des brassards pour identifier les jeunes officiels.

« Nous pouvons agir comme facilitateurs, mais l’application revient aux associations. Par exemple, nous recommandons aux organisateurs de tournois de soccer de prévoir une tente pour les officiels », indique Mme Longchamps.

►Le déploiement de la campagne nécessite un investissement de 20 000 $.