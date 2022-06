Le credo nationaliste de Bernard Drainville

Bernard Drainville était attendu de pied ferme. Comment diable l’ex-animateur, ancien ministre péquiste ex-géniteur de la Charte des valeurs, s’expliquerait-il sur sa conversion à la CAQ comme candidat dans Lévis ?

Habile communicateur, il a surtout repris le credo du « ni-ni » de François Legault depuis qu’il a lui-même quitté le PQ pour fonder la CAQ en 2011. Le « ni-ni » étant de se dire ni souverainiste ni fédéraliste, mais nationaliste. Exit le mot en « s » et le mot en « f ».

Flanqué hier de M. Drainville – une prise de taille –, M. Legault l’a résumé à merveille : « Sortons de la division entre fédéralistes et souverainistes. Soyons nationalistes à l’intérieur du Canada. C’est là que sont les Québécois ».

Réputé indépendantiste convaincu, Bernard Drainville a même refusé de dire s’il l’était encore « de cœur ». Le moment fut un brin malaisant.

Malaisant parce que dans ce refus dans les rangs de la CAQ de se dire souverainiste ou fédéraliste – c’est pourtant une coalition des deux – se trouve le refus de reconnaître qu’on n’y attend plus le Grand Soir de l’indépendance ou du fédéralisme renouvelé.

On s’y refuse parce que cela rappellerait la double impasse dans laquelle le Québec vogue volontairement depuis l’échec de l’Accord du lac Meech et la courte victoire du Non en 1995. Ni indépendant ni autonome au sein du Canada. Le constat est platement factuel.

À la fois nationalistes et fédéralistes

L’option fédéraliste, même teintée d’un bleu nationaliste foncé, est pourtant un choix politique légitime. De fait, tous les premiers ministres fédéralistes du Québec, sauf Philippe Couillard, ont été nationalistes à leur manière.

Feu Robert Bourassa, premier ministre libéral de 1970 à 1976 et de 1985 à 1994, l’était aussi résolument. De crises linguistiques en psychodrames constitutionnels, il a tenté de renforcer le Québec au sein du Canada.

Souvent, il a échoué. Parce que pour danser, il faut deux partenaires. Or, sauf pour Brian Mulroney, le Canada, lui, ne veut pas danser avec le Québec. La différence est cependant celle-ci.

Robert Bourassa, le nationaliste, n’avait aucune peine à se dire fédéraliste. Non pas qu’il aimait le faire – ses sensibilités envers le Canada anglais frôlant le degré zéro –, mais il assumait l’appartenance du Québec au Canada. Ce qui, encore aujourd’hui, porte le nom de fédéralisme.

Remodeler le discours politique

Donc, lorsque Bernard Drainville qualifiait hier les options souverainiste et fédéraliste de « faux dilemme », de « cul-de-sac », de « vieux débat » et de « vieux paradigme » – et que seule existe la « troisième voie du nationalisme » –, à son tour, il tourne les coins un peu ronds.

Il n’en reste pas moins que le plus grand succès de la CAQ est d’avoir su remodeler le discours politique dominant au Québec dans ce même sens. À un point tel où seuls les libéraux osent encore se dire fédéralistes.

Alors que, dans les faits, cette troisième voie est la énième mouture d’un fédéralisme nationaliste. Les couleurs « identitaires » de la CAQ sont certes plus affirmées.

Mais parce qu’elles se déclinent au sein du Canada, elles épousent en même temps l’option fédéraliste, version nationaliste. Pourquoi ne pas le dire ?

Il est vrai qu’une majorité de francophones sont au même endroit que François Legault sur cette question comme sur d’autres. Ils sont devenus des nationalistes fédéralistes. Encore une fois, une option légitime.

C’est d’ailleurs pourquoi ils sont de moins en moins nombreux à voter pour le PQ – qui n’est pas fédéraliste – ou pour le PLQ – qui n’est plus nationaliste.