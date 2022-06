Le gouvernement pourrait gâcher vos vacances

Le gouvernement Trudeau a fait preuve d’une redoutable efficacité pour sortir des chèques en rafale lorsque la pandémie a paralysé des pans de l’économie. Malheureusement, cette efficacité semble évaporée lorsque vient le temps de reprendre les activités normales. C’est notamment le cas dans le domaine du voyage.

Après deux années à voyager peu ou pas du tout, beaucoup de gens veulent profiter des prochaines vacances pour se reprendre. Avec le retour des activités liées au voyage, on a vite senti le gouvernement fédéral pris en défaut sur plusieurs de ses responsabilités. Les passeports, les aéroports, les douanes, la gestion des règles sanitaires qu’on sent de moins en moins utiles, le fédéral pourrait gâcher les voyages de pas mal de gens s’il ne retombe pas sur ses pattes.

Les passeports

L’attente pour obtenir son passeport représente un vrai désastre. Les scènes loufoques de citoyens apportant leurs chaises de plage dans les files d’attente aux portes des bureaux de passeport résument tout.

Depuis plusieurs semaines, les autorités fédérales se rabattent sur l’espoir que cinq cents nouveaux employés ont été embauchés pour aider. Or la situation se détériore. Face à sa responsabilité de fournir un passeport à ses citoyens, le gouvernement n’a pas seulement l’obligation de faire un effort. Il a une obligation de résultats.

Faut-il déplacer temporairement certains fonctionnaires d’autres départements pour aider à reprendre le dessus ? Faut-il en embaucher davantage ? Faut-il simplifier le processus ?

Chose certaine, on ne peut plus continuer à forcer des voyageurs paniqués à s’agglutiner aux bureaux des passeports pour obtenir le précieux document en urgence à 24 heures de leur départ.

Pour être à jour avec l’actualité, écoutez Tout savoir en 24 minutes avec Mario Dumont , diffusé chaque jour en direct ou en balado dès 16 h 25 sur QUB radio :

Les aéroports

L’été n’est pas encore tout à fait commencé et déjà des reportages décrivent une attente infernale dans les aéroports. Des retours de voyages chaotiques, notamment à Toronto et Vancouver, font craindre le pire pour l’ensemble des grands aéroports canadiens dans les semaines à venir.

Des voyageurs retenus dans l’avion parce que la zone d’accueil de l’aéroport déborde, des temps d’attente qui se comptent en heures pour les douanes ou les bagages. Évidemment, cela entraîne des risques élevés de rater son prochain vol pour ceux qui font une escale vers une autre destination.

Les voyageurs canadiens, de même que les étrangers qui nous rendront visite, pourraient voir une partie de leurs vacances cochonnées par l’expérience à l’aéroport. Ce qui devrait être un « retour à la normale » devient une situation de crise.

Les règles sanitaires

Dans ce contexte, on s’explique de plus en plus mal les complications que le fédéral ajoute aux voyageurs (et s’ajoute à lui-même). L’application ArriveCan en est un exemple. Que vaut-elle dans le contexte sanitaire actuel ? Que vaut une vérification qui exige deux vaccins alors que les experts s’entendent qu’à cette date-ci, il faut en avoir reçu au moins un troisième ?

Simplifier, accélérer, embaucher, le gouvernement fédéral doit s’activer pour éviter de bousiller les voyages. Surtout après les sacrifices de la pandémie.