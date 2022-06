Lotto Max: le gros lot de 70 M$ remporté au Québec

Le gros lot de 70 millions $, offert lors du tirage du Lotto Max mardi soir, a été remporté grâce à une sélection vendue au Québec.

Loto-Québec a précisé mercredi par communiqué que le billet gagnant avait été acheté en Montérégie.

Les numéros du billet gagnant, dont le ou les propriétaire(s) est ou sont maintenant multimillionnaire(s), sont le 06-13-17-20-28-36-44, complémentaire 31.

Outre le gros lot, seulement deux «maxmillions» d’une valeur de 1 million $ sur les 46 mis en jeu ont été gagnés lors du même tirage. Le lieu d’achat de ces billets n’a toutefois pas été précisé.

Un gros lot de 43 millions $ sera en jeu au prochain tirage du Lotto Max, vendredi soir, a indiqué la société d’État.

Ayant un tirage bihebdomadaire, le Lotto Max, créé en 2009, est un jeu de loterie pancanadien supervisé par la Société de la loterie interprovinciale. À l’achat d’un billet de 5 $, les joueurs sélectionnent sept numéros sur un total de 50.

Commençant avec un gros lot de 10 millions $, la cagnotte augmente à chaque tirage non remporté. Une fois que le gros lot atteint au moins 50 millions $, des «maxmillions», qui sont des lots de 1 million $, peuvent être également remportés par les participants.

Depuis le lancement de cette loterie, plus de 3,2 milliards $ ont été gagnés par les Québécois, et 39 gros lots ont été remportés dans la province.

Les deux autres plus gros lots récents remportés au Québec sont d’un montant de 50 millions $ et ont été gagnés le 12 novembre 2021 et le 22 décembre 2020.

Pour tous les résultats du tirage de mardi soir, cliquez ici.