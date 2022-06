Le pouvoir d’achat de 1,7 million d’aînés québécois charcuté

Les aînés du Québec s’appauvrissaient déjà chaque fois que leur pension était indexée au coût de la vie. Avec l’accélération de l’inflation, la situation est pire que jamais.

« Ça a un impact majeur. Au Québec, une personne âgée sur trois vit avec 20 000 $ par année », s’indigne Pierre Lynch, président de l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR).

Quand l’inflation était « normale », à 2 %, la formule d’indexation de la pension de la Sécurité de vieillesse (SV) du fédéral leur permettait de rattraper une partie seulement de l’inflation.

« Ils s’appauvrissaient déjà avant que l’inflation atteigne 6,8 %, alors imaginez maintenant », lance-t-il.

L’inflation de l’indice des prix à la consommation (IPC) a été de 9 % entre février 2020 et avril 2022, contre 5,7 % pour l’augmentation du montant maximal de la SV, indiquait hier un nouveau rapport sur l’inflation du Directeur parlementaire du budget (DPB), à Ottawa.

Pour un aîné qui touche 20 000 $ par année, on parle d’une perte de pouvoir d’achat de 3,3 %, ou de 660 $.

« Pour le gouvernement fédéral, c’est peut-être des peanuts, mais pour quelqu’un qui fait 20 000 $ par année, 5 ou 10 $, c’est déjà beaucoup », rappelle le président de l’AQDR.

Indexée avec un an de retard

Le Québec comptait en avril 1 729 689 personnes qui touchaient la pension de la SV. De ce nombre, 664 631 (38,42 %) touchaient aussi le supplément de revenu garanti, offert à ceux dont le revenu annuel ne dépasse pas 20 071 $.

La SV est indexée quatre fois par année, mais il y a un décalage. En gros, la SV est indexée avec un an de retard.

« Je peux comprendre les délais à Ottawa, mais j’ose espérer qu’il y aura un paiement rétroactif lors du prochain ajustement », rêve Pierre Lynch.

Car avec le prix des aliments qui augmente en flèche et aussi celui des loyers, dit-il, de nombreux aînés doivent choisir entre payer le loyer ou payer les médicaments.

« Ça pousse bien du monde à partir en CHSLD, surtout les dames âgées qui vivent seules, qui sont les plus vulnérables », ajoute-t-il.

Les faits s’accumulent

Un récent sondage Léger indiquait par ailleurs que 73 % des Québécois comptent diminuer leurs dépenses en raison de l’inflation.

Et selon Concertation en sécurité alimentaire de Saint-Léonard, 60 % de la « classe moyenne inférieure » se prive actuellement de nourriture, car elle coûte trop cher.

Ce qui concorde avec le fait qu’un Canadien sur cinq a déclaré avoir souffert de la faim au moins une fois entre mars 2020 et mars 2022, selon un sondage mené il y a un peu plus de trois mois par Banques alimentaires Canada.

L’organisme ne cesse de répéter que la faim et l’insécurité alimentaire augmentent dans tout le pays et que les Canadiens à faible revenu sont les plus durement touchés par l’inflation.