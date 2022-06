Lucien Bouchard, le PQ et la souveraineté

Je n’ai pas voté en 1995, je n’avais pas 18 ans, mais j’ai commencé à m’impliquer quelques années plus tard, lors de l’élection de 1998 qui a reporté le Parti Québécois au pouvoir.

J’avais et j’ai toujours eu une très grande admiration pour l’ancien premier ministre Lucien Bouchard. Ses grands discours patriotiques pendant le référendum de 1995 : de la magie pure d’espoir d’un pays à bâtir. Son gouvernement péquiste a aussi fait de grandes choses : CPE, congé parental, régime d’assurance-médicaments, équité salariale pour ne citer que ces exemples.

La souveraineté nécessaire

Comme je suis une positive optimiste, des propos de l’ancien premier ministre souverainiste tenus la semaine dernière, j’ai surtout retenu le positif et ce qui est fondamental, à savoir que la souveraineté du Québec est encore et toujours la solution à la destinée du Québec selon lui. J’ai aussi retenu qu’il y croit toujours, ce n’est pas rien. Cet idéal politique qui conduit les nations du monde à se gouverner est encore plus pertinent que jamais.

Les propos justes d’Alice Lévesque

Cela dit, il est vrai qu’il a tenu des propos durs envers le Parti Québécois et pour cette raison, il faut lire la lettre d’Alice Lévesque, sœur de René Lévesque, âgée de 93 ans, qui y dévoile une réflexion fine et totalement pertinente sur plusieurs déclarations de monsieur Bouchard.

Pourquoi le PQ serait-il un véhicule à remplacer alors qu’il faut que le Parti libéral se relève ? Elle a aussi raison de rappeler que le Bloc Québécois était à l’agonie avec quatre députés en 2011, puis s’est relevé, tout comme les conservateurs du Canada qui n’avaient que deux députés pour finalement reformer le gouvernement...

Pascal Bérubé, en entrevue avec Paul Larocque lundi, rappelait qu’il serait sans doute plus porteur pour les citoyens de parler de la vision des partis sur les enjeux qui touchent le Québec plutôt que de supputer sur le nombre de ceux qui seront élus en octobre prochain. Il touche certainement un bon point !