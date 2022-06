Passeport : inquiétude en hausse chez les voyageurs

Avec l'été qui approche, l’angoisse augmente de plus en plus chez les voyageurs sans passeport valides qui voient leur date de leur départ approcher. Passeport Canada n'arrive toujours pas à gérer l'augmentation pharamineuse des demandes.

«J’ai inscrit mon fils à un camp aux États-Unis et il part dans un mois. Il a besoin de son passeport pour traverser la frontière», a raconté Jean-Sébastien Lozeau en entrevue à QUB radio mercredi.

Pourtant, il a tout fait dans les délais recommandés par Passeport Canada.

«J’ai envoyé la demande il y a plus de trois mois. J’appelle tous les jours et je suis incapable d’obtenir la ligne», a-t-il affirmé, excédé, au micro de Philippe-Vincent Foisy.

Il critique d'ailleurs le premier ministre Justin Trudeau qui a affirmé plus tôt cette semaine faire tout ce qui était possible afin de régler la situation.

Une solution possible ?

M. Lozeau commence par ailleurs à réfléchir à son plan B : aller attendre une journée, voire une nuit afin d'obtenir le précieux document de voyage.

C'est ce qu'a dû faire Gabrielle Blair, une étudiante en littérature. Après trois mois d'attente, elle n'avait toujours pas de nouvelles de Passeport Canada. Et à moins de 72 heures avant son départ pour l’Europe, elle a pris les grands moyens.

«Je suis allée me mettre en ligne au bureau de passeport à 3 heures du matin avec ma chaise de camping et il y avait déjà 25 personnes avant moi», a-t-elle soutenu à QUB radio.

Après plus de 14 heures d’attente en file, elle a finalement réussi à obtenir son passeport.

C’est au gouvernement Trudeau d’agir.

«Ce gouvernement est incapable de cohérence et de compétence. On savait qu’il y allait avoir une demande plus grande après la pandémie. Il fallait prévoir ça avant», a déploré le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, au micro de l’animateur Richard Martineau.

Par courriel, Service Canada a affirmé que malgré les délais plus longs qu’avant la pandémie, «97 % des Canadiens reçoivent leur passeport dans un délai de 10 jours ouvrables après en avoir fait la demande en personne dans un site spécialisé et 56 % des clients ayant eu au recours au service par la poste reçoivent le passeport dans les 40 jours ouvrables».

L’organisation fédérale a toutefois refusé toutes demandes d'entrevues.