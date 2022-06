Patrick Roy toujours en réflexion

Une semaine après la défaite crève-cœur face aux Cataractes de Shawinigan, Patrick Roy n’a toujours pas pris de décision quant à son avenir avec les Remparts de Québec. Échaudé par les deux dernières années pandémiques et le travail des officiels dans la LHJMQ, il entend profiter de vacances lors des prochains jours avant d’annoncer sa décision.

• À lire aussi: Tournoi Pee-Wee de Québec: c’est la fin de la classe scolaire

Clairement, la pénalité imposée à Vsevolod Komarov à la fin du match no 5 contre Shawinigan, qui a mené au but victorieux de Pierrick Dubé, ne passe toujours pas chez l’homme de hockey.

«Je me ferme les yeux et je revois encore le match et j’ai hâte qu’il disparaisse de ma tête», a-t-il mentionné, assis à côté du président des Remparts Jacques Tanguay lors du bilan de fin de saison de l’équipe au centre Vidéotron, mercredi.

Cette décision de l’officiel Olivier Gouin a confirmé ce à quoi il songeait depuis quelque temps déjà. Âgé de 56 ans – il aura 57 ans en octobre –, Roy désire prendre le temps afin de s’assurer que le feu brûle toujours.

«Tu rentres ici à 6 h 30-6 h 45 et tu sors à 15 h 30-16 h. Tu embarques dans l’autobus et tu fais 25 000 km par année. J’ai 56 ans, je suis dans l’autobus pour le Cap-Breton et mes chums sont en train de jouer au golf en Floride. Là tu te dis, criss je fais quoi ici moi?»

«Je ne me souviens pas d’avoir été aussi émotif après une défaite. Je pense qu’en vieillissant, on accepte moins l’incompétence et l’injustice. On gère moins bien ça. On réalise ce qu’on veut mais aussi ce qu’on ne veut pas», a-t-il ajouté en faisant référence à l’appel fait en fin de match le 1er juin.

Pour lui, comme pour la population en général, les deux dernières années de restrictions causées par la pandémie de COVID-19 ont miné son moral.

«Ç'a été deux années de gestion difficile. On a été arrêtés tout le mois de décembre à ne pas savoir si on allait recommencer et comment. Ça n’a pas été difficile juste pour nous, les entraîneurs, mais aussi pour les joueurs. C’était lourd. La COVID a eu des effets qui ont été négatifs pour beaucoup de jeunes.»

Seulement D.G.?

Roy reconnaît qu’il sera difficile pour lui de quitter complètement le monde du hockey. Il sait pertinemment qu’une fois sa retraite prise, des opportunités dans les médias s’offriront à lui, tout comme des mandats de consultant.

Mais il n’est pas rendu là. À l’heure actuelle, sa réflexion concerne les Remparts. Dans sa tête, trois options s’offrent à lui: revenir en tant qu’entraîneur-chef et directeur général, délaisser le poste d’entraîneur et simplement se concentrer sur celui de D.G. ou quitter tout simplement.

«Quand je suis arrivé avec l’équipe, on avait deux scénarios Jacques [Tanguay] et moi. On s’était dit que je pourrais diriger l’équipe quelques années et ensuite trouver un successeur et que je serais seulement directeur général. On aura une conversation lui et moi. On est des grands chums et on est capables de se dire comment on vit les choses.»

Équipe prometteuse

Si la déception de la défaite de cette année fait mal, il reste qu’en théorie les Remparts auront un alignement de haut calibre l’an prochain en raison du retour de 15 ou 16 joueurs de l’édition actuelle, en fonction de la décision du capitaine Théo Rochette (voir autre texte).

Il s’agit là d’un argument en faveur d’un retour, peut-être pour une dernière année, de Roy avec les Remparts.

«Ça pèse dans la balance et ça fait partie de la réflexion, a-t-il assuré. Je n’ai jamais été un gars qui abandonnait. Ce qui est important, c’est que je sois bien là-dedans et à 100% dans l’aventure. Il faut que j’aie encore le désir de rentrer le matin pour continuer à aider les jeunes à se développer et à amener des idées nouvelles à l’équipe.»

Le président de l’équipe Jacques Tanguay a ensuite assuré que peu importe la décision de Roy, les opérations hockey des Remparts ne seraient pas impactées dans les prochaines semaines.

«Tout le travail pour ce qui s’en vient au début du mois de juillet, soit le repêchage de la LHJMQ et le repêchage européen, tout ça a été préparé de longue date et on est prêts pour les prochaines étapes.»