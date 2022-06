Plongée dans la culture ukrainienne

La culture ukrainienne sera à l’honneur, le 20 juin, lors d’un événement-bénéfice au Théâtre Périscope, où Robert Lepage, Jacques Leblanc, Frédérique Bradet et autres interprètes liront des extraits de son théâtre contemporain. Les dons récoltés seront remis à la Fondation Meubles South Shore qui vient en aide aux réfugiés ukrainiens qui arrivent à Québec.

Intitulée Dialogues ukrainiens, cette plongée culturelle a aussi pour objectif de faire connaître le théâtre ukrainien qui est méconnu au Québec. On retrouvera aussi des textes qui ont été écrits après l’invasion russe du 24 février dernier.

Les textes sont de Pavlo Arie, Vitaly Korolyov, Yelena Astasyeva, Serhiy Jadan, Olena Hapieieva, Natalka Vorojbyt, Olga Nikora, Liudmyla Tymoshenko, Maksym Kurochkin, Natalia Blok et Neda Nejdana.

En plus de Robert Lepage, Jacques Leblanc et Frédérique Bradet, on retrouvera les interprètes Linda Laplante, Catherine Côté, Vincent Nolin-Bouchard et Paulina et Dariy Khrystyuk. Le traducteur Rostyslav Nyemtsev, la musicienne Hannah Spirina et le chanteur Joseph Al Khalili participeront à cette soirée qui sera animée par Claude Montminy.

Du chant et de la musique accompagneront les différents interprètes qui participeront bénévolement à cette soirée

La Fondation Meubles South Shore fournit des logements, des meubles et autres dons aux réfugiés ukrainiens qui débarquent à Québec.

Cet événement-bénéfice débutera à 19h. L’entrée est gratuite, mais il faut réserver sa place sur le site lepointdevente.com.