Québec, une ville accessible pour les étudiants!

Les jeunes ont de moins en moins les moyens de quitter le nid familial pour vivre en ville. On s’en doutait, mais un indice d’accessibilité visant les 15-29 ans vient préciser le portrait.

Le tableau en question a été élaboré par Youthful Cities, qui se présente comme un laboratoire d’idées axé sur la jeunesse. Basée à Toronto, l’organisation collecte des données auprès des jeunes depuis 2013 et s’est associée à Objectif Avenir RBC pour produire ce nouvel indice urbain.

Déficit de 750 $ par mois

Qu’est-ce qu’il nous révèle ? Qu’un étudiant menant une vie normale d’étudiant a toutes les chances de se retrouver dans le trou dans 27 villes canadiennes analysées, dont Montréal, Québec, Laval et Ottawa-Gatineau.

L’indice se base sur le salaire minimum et sur le prix d’un panier typique de biens et services consommés par les jeunes, dont le prix des loyers, les frais de scolarité et les transports collectifs.

Résultat : au Canada, le citadin de moins de 30 ans moyen serait déficitaire de 750 $ par mois !

Nuances

Évidemment, un tel chiffre est à prendre avec des pincettes. D’abord, l’analyse se base sur le salaire minimum, ce qui ne reflète pas la rémunération de tous les jeunes. Elle exclut les autres sources de revenus, comme les programmes de prêts et bourses et l’aide des parents (difficiles à quantifier). Aussi, les résultats font fi d’un réflexe que nous avons (presque) tous : s’adapter au coût de la vie, même si c’est parfois pénible.

Le déficit évoqué dans l’étude demeure théorique, insistons. L’étude souligne que l’adaptation pousse les jeunes à renoncer à ce que la ville a à offrir, qu’on pense aux événements culturels et autres divertissements, à l’ambiance des bars et des restaurants.

Oui, d’accord, la vie étudiante n’a jamais été synonyme de luxe et la dernière fois que j’ai vérifié, la jeunesse était encore bien représentée sur les terrasses et dans les salles de cinéma.

C’est évident toutefois que ce qu’il faut débourser en plus en logement et en épicerie, on doit le rogner ailleurs. On en fait tous l’expérience ces temps-ci, mais c’est plus douloureux au salaire minimum, à plus forte raison quand on travaille à temps partiel.

Québec, super pour les jeunes

Le déficit de 750 $ constitue la moyenne des 27 villes étudiées. Dans le détail, que nous disent les données ? À Montréal, le déficit théorique d’un étudiant s’élève à plus de 874,05 $ par mois, ce qui vaut à notre métropole la 11e place des cités les moins accessibles pour les jeunes. Le pire endroit pour la gent estudiantine n’est pas Vancouver ni Toronto, mais Halifax, en raison des salaires moins généreux. Là-bas, on démarre sa vie adulte en s’enfonçant dans le rouge de plus de 1290 $ par mois.

À l’autre bout du spectre, on trouve Lethbridge, une ville albertaine de 95 000 âmes qui nous fait regretter l’absence dans le palmarès de villes universitaires de plus grande importance que sont Trois-Rivières et Sherbrooke. Après Lethbridge, le lieu le plus accessible pour les étudiants serait Québec. Selon les paramètres de l’indice, à Québec, un jeune creuserait son déficit au rythme de 314 $ par mois « seulement », à moins de travailler à temps plein, ce qui en laisse moins pour les études.

Alors là, il dégagerait un surplus mensuel de 292 $, au prix peut-être d’un avenir moins reluisant.

Après tout, les études, ne dit-on pas qu’il s’agit d’un investissement ?

LES VILLES QUÉBÉCOISES DU PALMARÈS D’ACCESSIBILITÉ

À gauche, le déficit mensuel entre les dépenses et les revenus d’un jeune qui n’habite plus chez ses parents et travaille au salaire minimum. À droite, l’écart estimé par Youthful Cities entre le salaire minimum et le salaire viable pour les 15 à 29 ans dans chacune des villes.