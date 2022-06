Jugé «inhabile», le maire de Sorel est destitué de ses fonctions

Le maire de Sorel a été jugé «inhabile» à exercer ses fonctions et ne pourra plus faire de politique pendant un an après avoir espionné un greffier de l’hôtel de ville à l’aide d’un dispositif d’enregistrement, a tranché la cour supérieure ce matin.

• À lire aussi: Sorel-Tracy: le greffier sous écoute électronique

Ce matin, les parties se sont rassemblées au palais de justice de Sorel-Tracy devant au moins une dizaine de curieux pour réclamer au juge une demande d’inhabileté contre le maire Serge Péloquin, pour ses gestes portant «sérieusement atteinte à l’honneur et à la dignité de sa fonction».

On lui reproche d’avoir placé un appareil d’enregistrement sur un meuble surélevé dans le bureau de René Chevalier, un greffier de plus de 20 ans d’expérience à l’hôtel de ville de Sorel-Tracy, pour écouter ses conversations.

Dans un acte d’acquiescement déposé au dossier, le maire a reconnu les faits qui lui sont reprochés et a dit accepter les conséquences de ses actes, qui se voulaient de «bonne foi» et «dans le seul but de protéger les intérêts de la municipalité».

«[Il] a toujours affirmé sa croyance sincère à l’effet que son pouvoir de surveillance, d’investigation et de contrôle sur tous les départements et les fonctionnaires ou employés de la municipalité [...] l’autorisait à prendre des mesures nécessaires pour faire enquête», peut-on lire dans le document.

Il reconnaît cependant que l’article de loi lui permettant d’enquêter n’avait «pas cette portée» et «qu’il a de façon imprudente».

Plus d’informations à venir...