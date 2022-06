Snowboard cross: la Coupe du monde revient enfin chez nous

BEAUPRÉ | Pour la première fois depuis 2013, l’élite internationale en snowboard cross sera de passage au Québec les 4 et 5 février 2023 à l’occasion de deux étapes de la Coupe du monde présentées au Mont-Sainte-Anne.

Initialement prévue au Massif de Petite-Rivière-Saint-François l’an dernier, puis déplacée au Mont-Sainte-Anne sans plus de succès, la Coupe du monde n’avait jamais eu lieu. Cette nouvelle tentative est la bonne.

« C’est un soulagement, a lancé d’entrée de jeu le directeur du développement du sport et du système de Canada Snowboard, Roberto Montanes. Ce fut très difficile pour le sport au Canada au cours des deux dernières années, alors que nous avons dû annuler des événements. Avec la présence de bons athlètes, c’était très important de revenir. La présence d’Éliot [Grondin] est un plus. Il n’y a rien de mieux que de voir le favori local gagner une médaille à la maison. »

Maltais se réjouit

La Station touristique Stoneham avait été le théâtre du championnat mondial des cinq disciplines de planche à neige en 2013. L’année précédente, la Coupe du monde s’était arrêtée au même endroit. Au mondial, la double médaillée olympique en snowboard cross Dominique Maltais avait terminé au deuxième rang derrière sa compatriote Maelle Ricker.

La native de Petite-Rivière-Saint-François était très heureuse.

« Enfin, a-t-elle résumé. Je suis très contente de revoir la Coupe du monde près de chez moi, et je vais peut-être m’impliquer. Comme on l’a vu avec Éliot [Grondin] qui était haut comme trois pommes en 2012 et 2013 quand il a assisté aux événements à Stoneham, c’est l’occasion parfaite de planter la petite graine qui permettra à des jeunes du Québec de croire qu’il est possible d’affronter les meilleurs athlètes au monde. »

« J’espère que la Coupe du monde ne s’arrêtera pas au Québec seulement un an, ajoute Maltais, qui compte cinq globes de cristal à son palmarès. Avec l’annulation de l’an dernier, j’avais des craintes que la Coupe du monde ne soit finalement pas de retour. »

Grondin aussi

Médaillé d’argent à l’épreuve individuelle et médaillé de bronze en mixte aux Jeux de Pékin en février dernier en compagnie de Meryeta O’Dine, Grondin était lui aussi ravi de la tournure des événements, tout comme sa coéquipière Audrey McManiman qui a remporté sa première médaille en Coupe du monde l’an dernier. À Whistler pour un camp avec l’équipe nationale, le planchiste de Sainte-Marie-de-Beauce a fait part de sa réaction par voie de communiqué.

« C’est très excitant non seulement d’avoir une Coupe du monde au Canada, mais aussi de l’avoir ici au Québec, a-t-il mentionné. J’aurai la chance d’avoir toute ma famille et tous mes amis avec moi. Avoir la chance de participer à une compétition dans mon coin de pays, c’est vraiment cool et génial pour le sport. »

Des retombées pour la relève

Il n’y a pas que les athlètes qui se réjouissent du retour de la Coupe du monde au Québec.

Président de Québec Snowboard, Guy Poupart se frotte les mains de satisfaction.

« Nous avons des athlètes qui rayonnent sur la scène internationale et les amateurs pourront les voir, a-t-il souligné. C’est certain que la présentation d’une étape de la Coupe du monde au Québec va avoir un impact sur la popularité de notre sport. »

Poupart souligne que les inscriptions ont monté de façon importante chez les plus jeunes en raison des succès d’Éliot Grondin aux Jeux olympiques de Pékin.

« On remarque une hausse significative du nombre d’inscriptions chez les 7-8 ans, a-t-il affirmé. C’est un impact direct des médailles d’Éliot. Des clubs m’ont dit qu’ils manquaient d’entraîneurs. À Bromont, il y a 30 nouveaux jeunes. Ça va être la même chose à Val Saint-Côme. Comme fédération, ça va être notre travail de former des entraîneurs. »

Comme tous les intervenants interrogés, le président de Québec Snowboard souhaite que cet arrêt au Québec ne soit que le premier d’une longue liste.

« Après le mondial de 2013, à Stoneham, les promoteurs avaient une entente de signée pour quatre ans jusqu’en 2017 pour le retour de la Coupe du monde, mais il y a eu des difficultés financières, a-t-il rappelé. On s’était concentré sur le big air au centre-ville. On revient en force cette année. Notre sport s’est raffiné au fil des ans et il n’est plus hors système. C’est magique les épreuves de snowboard cross et de slopestyle. »

Viser le long terme

Même si l’entente n’est que d’une année, Canada Snowboard assure que c’est son souhait de s’établir à long terme au Québec.

« Parce que c’est un nouveau site, on a préféré signer une entente d’une seule année, et c’était aussi le désir du Mont-Sainte-Anne, mais le plan est d’être ici à long terme, a affirmé le directeur au développement du sport et du système Roberto Montanes. On ne voulait pas faire des promesses qu’on ne pourrait pas tenir et c’est la même chose pour le Mont-Sainte-Anne. On va évaluer la situation après la première édition. »

Dans le passé, Big White en Colombie-Britannique avait accueilli des étapes de la Coupe du monde de snowboard cross, mais l’épreuve de 2021 avait été annulée en raison de la pandémie. Le Canada accueillera cette année des épreuves dans toutes les disciplines du snowboard.

L’action débutera avec le big air à Edmonton, les 9 et 10 décembre ; l’alpin se déroulera à Blue Mountain en Ontario, les 26 et 27 janvier ; le slopestyle et la demi-lune à Calgary, du 9 au 12 février; et le para snowboard à Big White, dont les dates restent à déterminer.