Fayolle Jean Jr: un acteur en demande

C’est à Fayolle Jean Jr que Frédéric Blanchette, le metteur en scène de la pièce Sainte-Marie-la-Mauderne, a téléphoné un peu avant la pandémie pour offrir le rôle du médecin que tentent de séduire les habitants d’une toute petite île.

« J’ai dit : ‘‘Hein ? Moi ?’’, explique le principal intéressé en rigolant. Il m’a dit qu’il voulait changer les choses un peu. Ce n’est pas le genre de truc que tu refuses. J’ai ajouté : ‘‘OK, ça va être un défi, on va essayer’’ et je suis embarqué dans ce projet-là. Puis, je trouvais cool le fait de savoir que Michel Rivard ferait partie du projet, même si cela ajoutait une petite pression supplémentaire. »

Pour avoir connu le metteur en scène il y a quelques années alors qu’il jouait dans la pièce Dans le champ amoureux, l’acteur savait qu’il éprouverait à nouveau du plaisir à travailler avec lui sur cette pièce qui sera présentée au théâtre Gilles-Vigneault de Saint-Jérôme à partir du 23 juin. Adaptée par Emmanuel Reichenbach d’après le scénario de La grande séduction de Ken Scott, la pièce compte aussi Normand Brathwaite dans sa distribution.

« Cela a tellement bien vieilli, dit celui qui a revu le film avant de plonger dans ce projet. Quand on vient de Montréal, on voit toujours un peu les endroits éloignés comme des lieux perdus, mais quand on y arrive, on est toujours happé par la beauté et par la sincérité et la générosité des gens. »

Le plongeur

Dans Le plongeur, le long métrage fort attendu de Francis Leclerc, Fayolle Jean Jr sera le sous-chef Renaud.

Pour la petite histoire, l’intrigue se déroulant en grande partie dans les cuisines de restaurants (d’où le titre, Le plongeur) et les scènes de rush étant nombreuses et importantes dans l’histoire, on a dû construire un décor de cuisine pour pouvoir y tourner sans toutes les contraintes venant avec l’étroitesse des vraies cuisines de restaurant.

« Nous avons pris des cours au niveau de la cuisine pour savoir comment se passer les poêlons, comment ça se passe et connaître le vocabulaire et les bons termes à utiliser comme “arrière” ou “back” », explique l’acteur qui avait adoré travailler avec Francis Leclerc sur la série Marche à l’ombre.

De ce genre de projet, Fayolle Jean Jr explique que ce sont d’ailleurs surtout les rencontres qu’il retient. Comme c’est le cas pour la série à succès Entre deux draps – dont la saison 3 sera tournée cet été – ou les séries District 31 ou Escouade 99.

De la série Le pacte diffusée à Télé-Québec (et dont son frère, Anderson Jean, est l’un des auteurs) à la pièce M’appelle Mohamed Ali qui sera présentée au Festival TransAmériques du 6 au 21 septembre prochains au théâtre de Quat’Sous, en plus du doublage, l’acteur a de quoi s’amuser à faire ce qu’il aime le plus dans les mois à venir.