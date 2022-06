Un premier Théâtre Maisonneuve pour Plume Latraverse

Plume Latraverse va se produire pour la première fois de sa longue carrière au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts (PDA) dans le cadre de sa tournée «Séquelles».

L’artiste actif depuis la fin des années 1960 avait présenté quatre représentations à guichets fermés à la Cinquième Salle de la PDA en 2019, mais le 29 octobre 2022 il vivra effectivement une première en se pointant sous les projecteurs du Théâtre Maisonneuve.

«Séquelles» est un rendez-vous intimiste en formule trio acoustique. Accompagné de Jean-Claude Marsan à la guitare et de Grégoire Morency à la basse, Plume revisite son riche répertoire, qui comprend des chansons comme «Bobépine», «El Niño», «Le cadeau», «Bébé-Rama» et «La journée du chèque».

«J’ai la mauvaise habitude de toujours vouloir finir ce que j’ai commencé. Mais la pandémie nous a pris de court comme tout le monde. Arrêt brusque et padadra! J’en ai donc profité pour remanier un peu la liste des chansons du spectacle... Mais l’esprit "Séquelles" demeure toujours le même. Quel beau titre quand même pour ce que nous venons de subir! La scène me permettra-t-elle de remettre mes pendules à l’heure et de me "dépepériser"... en retrouvant la vitalité de la vie de tournée et sa camaraderie roulante?» a écrit Plume Latraverse.

Les billets seront mis en vente le 10 juin, à 10 h, en ligne [placedesarts.com].