«Vous fouillez dans les poubelles!»: Fitzgibbon irrité lorsque questionné sur ses relations

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, s’est souvent montré irrité lorsque questionné sur ses relations. Il en a encore fait la preuve, à l’occasion d’une mêlée de presse, mardi matin à Montréal.

Voici un bref échange entre le ministre vedette du gouvernement Legault et le représentant du Journal au sujet d’un souper, le mois dernier, avec le lobbyiste Luc Laperrière (ex-mandataire de Polycor, Biomoss Carbon et du Groupe Norplex).

JdeM: Monsieur, le 4 mai dernier, vous soupiez avec M. Laperrière. Vous confirmiez cela récemment. Avez-vous parlé de Polycor à cette occasion-là?

M. Fitzgibbon : Écoutez. Vous êtes de quel journal vous?

JdeM : Le Journal de Montréal

M. Fitzgibbon : OK, vous allez arrêter. Vous fouillez dans les poubelles, là. OK... Luc Laperrière, Polycor, il l’a appris dans les journaux. Alors, arrêtez de fouiller [...], vous êtes complètement dans le champ gauche. Et je ne vous dirai pas avec qui je soupe tous les soirs, parce que... ça va être désagréable.

JdeM : Oui. Mais avez-vous quand même discuté de cela (Polycor)?

M. Fitzgibbon : Polycor, il a appris la transaction dans le journal. Arrêtez de fouiller dans les poubelles. C’est-tu clair? C’est-tu clair?! [«On va y aller sur un autre sujet», suggère son attaché] C’est-tu clair?! Ou?... Vous, vous... vous êtes désagréable. Vous n’arrêtez pas de fouiller dans les poubelles des gens, là. Soyez constructif... Autre question.

JdeM : Avez-vous discuté de... [«Ok. On va y aller, on va y aller», interrompt son attaché].

M. Fitzgibbon : Il n’écoute pas quand on parle... Pardon?

JdeM : Avez-vous discuté de Biomoss (Biomoss Carbon) et de Norplex (Groupe Norplex)?

M. Fitzgibbon : De quoi il parle, lui? Je, je ne comprends rien. [«On va y aller», insiste son attaché]

M. Fitzgibbon poursuit (en se retirant): Heille, quand je soupe avec des amis, c’est pas de tes affaires. C’est-tu clair?! C’est-tu clair?!

[«C’est beau, on s’en va», tranche son attaché.]

