Comment composer avec un vieux mari?

Gigi, 58 ans, décrivait ce matin combien sa vie avec le père de ses enfants, de 15 ans son aîné, était devenue ennuyeuse depuis que les jeunes avaient quitté le giron familial. Même si son vieux avait été un excellent supporter pour sa traversée de la ménopause, elle n’en pouvait plus de passer des soirées plates à ses côtés.

Non seulement il ne l’intéresse plus physiquement, mais elle le trouve ennuyant comme individu. Elle se rêve au bout du monde au lieu d’être bêtement à ses côtés, mais ne trouve pas le moyen de bouger, tant cet homme a toujours été bon et compréhensif avec elle.

J’ai juste un petit conseil à lui donner : qu’elle fasse ce que vous lui avez suggéré. C’est-à-dire qu’elle prenne le temps de faire le point avec lui plutôt que de partir en peur pour donner, comme elle le dit si bien, « un swing » à sa vie. Je dis ça parce que moi j’ai choisi d’aller vers « le swing », et six ans plus tard, je m’en mords les doigts.

J’avais à peu près son âge quand j’en ai eu marre de ma petite vie pépère auprès de mon vieux, et je suis partie en cavale avec un homme de mon âge qui en était, avec moi, à sa sixième vie de couple. Une vie qui n’a duré que cinq ans, avant qu’il ne se tanne de moi, comme de toutes les autres.

Le problème c’est que mon ex avait trouvé chaussure à son pied entretemps, et qu’il ne désirait aucunement troquer son nouveau bonheur pour revenir avec moi, même s’il avait apprécié toutes nos années passées ensemble. Autrement dit, selon le proverbe, « un tien vaut mieux que deux tu l’auras ».

Une qui paye encore

Vous avez pris un risque et vous avez perdu au change. Je suis triste pour vous en même temps que je trouve généreux de votre part de mettre en garde une femme qui serait tentée de faire pareil. Votre gentillesse vous honore et je formule le souhait que ce mauvais passage vous mène vers un nouveau bonheur à deux. Gardez espoir, car qui sait ce que la vie peut vous réserver au tournant si vous êtes vigilante ?