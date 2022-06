Complotiste: un «danger» pour la protection du public

Un ancien comptable et leader du mouvement contre les mesures sanitaires au Québec a été radié à vie par son ordre en plus de devoir payer 20 000 $ d’amende pour avoir agi contre la dignité et l’honneur de la profession.

L’« imposition d’une radiation permanente est nécessaire pour écarter l’intimé de l’exercice de la profession [...] considérant la gravité objective des infractions dont il a été reconnu coupable et le danger qu’il représente pour la protection du public », a tranché début juin le conseil de discipline de l’Ordre des comptables professionnels agréés (CPA).

On reprochait à Stéphane Blais ses propos tenus dans plusieurs publications et vidéos sur les réseaux sociaux concernant la pandémie de COVID-19.

« Nous sommes en guerre pour protéger notre peuple de la dictature. Ce n’est pas exagéré. Seuls les plus forts resteront au front ou viendront se joindre au front pour battre cette armée d’opportunistes et de vipères », a-t-il par exemple écrit en juillet 2020.

Blais était également accusé d’avoir entravé le travail du syndic adjoint à Lévis en juin 2020.

Dans l’espoir de freiner l’enquête qui le visait, il a intimidé le syndic en proférant des menaces, relate le Conseil de discipline.

La faute de la reine

Stéphane Blais a par ailleurs tenté, sans succès, d’invalider la plainte de l’Ordre, plaidant que ses « propos controversés » étaient protégés par la Charte des droits et libertés de la personne.

Celui qui est à la tête d’une fondation contestant les mesures sanitaires disait aussi être jugé injustement par les membres du CPA, prétextant leur allégeance à la reine Élisabeth II.

« On sait : Queen can do no wrong [La reine ne peut mal agir]. Il m’est donc impossible d’avoir un procès impartial si les gens qui ont prêté serment ou allégeance à Sa Majesté [peuvent] prendre part à cette audition », avait-il lancé lors d’une audience virtuelle qu’il a par la suite brusquement quittée.

« Je n’ai jamais consenti à être jugé par ce tribunal partial », a réitéré Stéphane Blais dans une publication Facebook ce matin.

Pas le seul

Blais n’est pas le seul comptable à avoir été sanctionné pour son discours sur la crise sanitaire.

Daniel Pilon, qui entretient des théories du complot sur ses réseaux sociaux, a été radié à vie en août 2021 et devait payer 10 000 $ d’amende pour ses propos qui « jettent du discrédit » sur l’ensemble de la profession.

« Il se voit investi d’une mission d’éduquer les gens relativement à “cette grande arnaque mondiale au niveau provincial” qu’est selon lui la pandémie de la COVID-19 », avait résumé le conseil.

– Avec Antoine Lacroix